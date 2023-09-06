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【香港小姐2023】王怡然消瘦現身活動拒受訪　被重提「小富婆」展露生硬笑容

娛樂 13:29 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

父親欠債是非纏身的王怡然，強顏歡笑現身活動。

今屆三甲港姐是非不斷，繼冠軍莊子璇疑因佳麗不滿賽果，在網上被冷嘲熱諷，亞軍王怡然被爆父母於內地經營補習社騙財達千萬，且捲款潛逃至香港。

即使王怡然父親王召軍發道歉信救女，卻反火上加油，被揭以月租3萬多元為愛女在港租屋，網民鬧爆有錢租屋卻不還錢，直指王怡然不配港姐亞軍之位。

【香港小姐2023】王怡然父親發文護女反火上加油　自稱租屋冇物業再被質疑

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消瘦現身

縱使王怡然負面新聞纏身，但仍不獲TVB放棄。今日（9月6日）港姐三甲莊子璇、王怡然、王敏慈及友誼小姐姜依宁，戴上后冠現身將軍澳出席活動領獎。當中因父欠債而是非纏身的王怡然，面對鏡頭時強顏歡笑，明顯生硬。大會公關表明王怡然不會接受傳媒訪問。

眾港姐齊以短袖亮相，唯獨王怡然穿上吊帶示人，可見其身形明顯比之前瘦削，精神與身體狀態似乎受到負面新聞影響。

被重提「小富婆」敏感字眼強顏歡笑。（小紅書圖片）

【香港小姐2023】王怡然爸爸公開發道歉信　王召軍：我的事業失敗造成如此惡劣的影響

被重提「小富婆」

王怡然在決賽競選當晚，表示自己的志願是成為小富婆。今天活動上，父親欠債的她被擔任司儀、去年落選港姐的陳瑞菱，重提「小富婆」這敏感字眼。

她問到王怡然：「將來成為小富婆後會選擇甚麽美容療程？」王怡然略顯笑容表示自己對美容不了解，揚言對保養秘訣為多喝水和睡眠充足。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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