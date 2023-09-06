【内地研究】飲啤酒可促進腸道健康含氨基酸增強免疫系統　內地研究：比益生菌更有效

▲ 飲啤酒可促進腸道健康，含氨基酸增強免疫系統，內地研究：比益生菌更有效。

飲酒通常被認為是不健康的行為，長期飲酒甚至會增加患癌風險。但近日内地有研究指出，因啤酒含多種成分，會誘導腸道益生菌生長，因此適量飲啤酒能促進腸道健康，甚至比益生菌更有效！

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內地大連醫科大學一項研究指出，啤酒作為歷史悠久的發酵飲料，富含多種人體必需的氨基酸、維生素、微量元素和生物活性物質，參與人體多種生理功能的調節；而啤酒麥芽和啤酒花中的多酚也是重要的活性化合物，與腸道微生物組雙向相互作用。

研究更認為，啤酒中的多酚、纖維和乙醇是增强免疫系統的關鍵成分，並發現適量飲用時比益生菌更有效。據英國國民保健署 (NHS) 稱，這些微生物被認為有助於恢復腸道因疾病而破壞的自然平衡，並抵抗任何殘留的有害細菌。

研究人員解釋，「由於啤酒底物的轉化、生物活性最終產物的形成以及微生物的存在，其某些成分發揮著與益生菌『相似』甚至更大的效果」。這些成分為「啤酒生物活性物質」提供了理由，以便於之後對腸道健康產生益處。他們相信，不久的將來有可能研發出完全有益健康的啤酒，可以預防動脈硬化和心臟病等疾病，並改善血液循環。

針對該項研究，醫學期刊《營養學前沿》（Frontiers in Nutrition）的評論指出，

綜合人類和動物的研究結果，人們一致認為，與酗酒或禁酒狀態相比，適量飲用啤酒對免疫系統有益的影響。當飲酒量控制在安全範圍內時，酒精和其他成分代謝對腸道菌群的綜合影響值得更全面的分析。

不過，他們又警告，喝啤酒對腸道產生的好處只適用於適度飲酒的人。該評論還提醒，輕度和中度飲酒者的死亡風險較低，而重度飲酒者的死亡風險則會增高。NHS表示，過量飲酒會增加患上心臟病、中風、肝病和幾種癌症等嚴重健康狀況的風險。

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責任編輯：羅嘉欣