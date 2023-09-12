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韓國Zigbang收購三星電子門鎖 強勢襲港推動智能生活

特約 11:30 2023/09/12

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熱門 中一面試 萬千星輝頒獎典禮2023 區區有好校 新聞女王 名校專區 佘詩曼 新手爸媽 李施嬅

隨着科技發展突飛猛進，社會各方面如經濟、教育、醫療等也相繼轉型數碼化，就連日常生活也離不開智能科技。來自韓國新型科技獨角獸公司直幫（Zigbang）便看準時機，近年收購了不少科技公司，當中包括三星SDS家居物聯網項目部的業務，並推出電子門鎖產品強勢襲港，冀為消費者締造全新智能家居體驗，推動全方位智能家居生活。

韓國新型科技獨角獸公司Zigbang  打入本港智能家居市場

來自韓國的Zigbang，是一間運用IT技術提供創新空間體驗的獨角獸公司。眾所周知，韓國房地產市場的透明度偏低，由此，Zigbang自2010年成立至今，一直致力將技術融入房地產，透過3D及VR科技呈現新時代的居住環境及升級房地產資訊，讓用戶足不出戶也可享受身臨其境的絕佳用戶體驗。而作為一間年輕的新型地產科技公司，Zigbang非常善於以創新科技重構生活空間美學，不但贏得了消費者、產業界的認可，更在全球疫情下獲得了逆增長。有見及此，Zigbang近年再下一城，收購了不少科技公司如三星SDS家居物聯網項目部的業務，致力將物聯網硬件結合創新的智能家居科技帶到香港。

直幫電子門鎖設5大「loT物聯網」功能  手機輕易遙距操控

提到智能家居，電子門鎖絕對是重要的一員，而三星的電子門鎖一向廣受大眾歡迎，這次由Zigbang接棒後，推出直幫物聯網電子門鎖SHP-P72，擁有5大「loT物聯網」功能，包括可以透過手機應用程式通過互聯網連接門鎖，取代鎖匙一按開門，隨時隨地可以為親友或家人遙距開門，方便又安全；更可設定專屬開門權限，只需於手機應用程式中輸入親友的資料，及一次性／定期密碼的時效性後，即可為親友建立一次性／定期臨時密碼，還有實時門鎖狀態，讓你更有效掌握門鎖及家中狀況和親友進出的時間；門鎖內置門鐘功能，當有訪客按門鐘時，會收到手機應用程式的實時通知，並可遙距開門；加上6種升級防盜功能，保安嚴密。

直幫物聯網電子門鎖SHP-P72分別有金、銀兩色選擇。

保證產品優質 服務承諾不變

The PLC Group屬直幫智能家居產品的香港及澳門獨家總代理，他們保證服務承諾不變，已出售三星智能門鎖之原廠保養及售後服務仍然生效，亦受保養之條款及細則約束。以上變更不會對分銷安排、銷售和技術支援而有所影響。他們承諾將繼續提供優質和可靠的服務，為客戶創造一個安全、便捷的居住環境。

Zigbang直幫物聯網電子門鎖 SHP-P72
銷售點：網店、PLC門市、指定正貨商號
價錢：HK$4,380

（特約）

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