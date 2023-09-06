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【貼地女首富】甘比親手鈎織包包獲網民讚接地氣　陳凱韻分享3大平民式育兒心得

娛樂 15:45 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

甘比陳凱韻親手鈎織包包。

香港女首富陳凱韻(甘比)受丈夫劉鑾雄的影響，喜愛收藏Hermes包包，已成為頂尖級的Hermes包包收藏家。

不過基層出身的甘比生活貼地，日前甘比於小紅書分享親手鈎織的包包，令網民大感驚訝。

【青年宿舍】華置深水埗酒店轉青年宿舍　甘比兒子命名「仲學舍」84宿位平均月租3000元

甘比並非獨愛Hermes手袋！（小紅書截圖）

從相片所見，甘比揹著一個香芋紫拼粉紅色的手袋，當中她寫道：「用手指鈎包包，又快又好玩，很療癒」，另一則帖文就分享不少她的鈎織，包括紙巾盒、花花擺設和「米田共」公仔，她更寫道：「近來做了一些作品，有空來打卡吧！」

不少網民也留言大讚，當中包括「富婆貼地」、「我還以為是愛馬仕新款」、「又沒炫富，精神富足很難得」、「發給愛馬仕，讓她們找找靈感」。

至於甘比的大女劉秀樺和兒子仲學也跟媽媽學鈎織，而細女秀兒就擔任小model，揹著小手袋擺甫士影相，另外甘比為Josie織了不少「溫暖牌」冷衫，獲網民讚「有滿滿的愛」。

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縱然為女首富，甘比的教養子女方式異常貼地，三大育兒心得值得學習。

1. 平民式身教

甘比跟三名子女身體力行參與社會公益活動，日前就帶細女為社福機構賣旗籌款，體會普通市民的生活。甘比曾表示，籌款前會先向女兒解釋服務機構，讓女兒知道自己都可以出一分力助人。

另外她以大女之名在深水埗開設的秀樺廚房，與子女一同派發物資予弱勢社群，餐廳提供的小吃、主食、甜品和咖啡，均是平民價，受街坊歡迎。

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2. 尊重子女興趣

甘比每日都會親自接送子女返學，更獲大劉公開力讚她顧家。甘比過往曾接受傳媒訪問談及育兒，她強調自己不是怪獸家長，不會強行為子女安排課外活動，反而尊重子女的興趣，譬如秀樺喜愛韓國女團BLACKPINK，甘比陪女兒睇演唱會追星。

【教女有方】貼地身教細女積極行善　甘比與5歲細女鬧市賣旗籌款：有意義的一天

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3.提醒子女只是普通人

身為富商女兒，大女秀樺自小就受到傳媒追訪，活在鎂光燈下。

對於女兒受追訪，甘比會向秀樺解釋因為爸爸(大劉)出名，有人想知道大劉的事，才會去拍攝秀樺。不過，甘比會向秀樺強調「妳只是個普通人」，以免女兒因受追訪而驕縱或不開心。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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