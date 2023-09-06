【客死異鄉】中國女留學生陷財困慘餓死日本東京寓所　生前骨瘦如柴疑患厭食症

▲ 37歲中國女生赴日留學陷財困慘餓死，生前骨瘦如柴疑患厭食症。

R.I.P！8月23日，一名赴日留學的37歲中國女高材生被發現在東京住所内去世，遺體骨瘦如柴。據悉，她生前陷入財困，更患上厭食症，在無人幫助的境況下最終孤獨地餓死在異鄉。

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據內地媒體《環球人物》報道，女死者名為王懿，來自貴州貴陽，是一名高材生，年僅23歲時就已取得武漢大學新聞與傳播學碩士學位。畢業後，她向親戚借來20萬元人民幣，於2020年赴日本早稻田語言學校留學。

陷財困斷糧疑患厭食症

然而，赴日求學的王懿生活窘困。根據她生前頻頻在社交平台X（原名Twitter）的發文，可見她不時向外界透露自己陷入財困，生存能力日漸堪憂。因語言不通難以求職，令王懿除了無錢開冷氣、買不起衣服，一日三餐也只能吃超市購買的折扣食物。2021年6月，王懿貼出推文發誓：

堅持不餓死。

但後來，她的身體虛弱至「連超市都走不到」，需要別人投餵食物接濟，最後甚至要撿起掉在街上的青梅果腹。

因嚴重營養不良，骨瘦如柴的王懿更加沒有老闆敢聘用，嚴重的財困最終令她交不起學費。愈來愈虛弱的身體也使她經常昏迷暈倒導致跌傷，經常需要路上警察和校友攙扶才能起身，傷口更變得難以癒合。有朋友透露，此時的王懿已患上嚴重厭食症，甚至就在她離世前7日，她寧願不吃飯也要購買喜歡的漫畫。

直至上月22日，王懿在學校走廊暈倒，第二天沒有去上課。老師察覺有異，叫房東查看，結果看到骨瘦嶙峋的王懿已倒在家中身亡。

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父親拒認領遺體

令人唏噓的是，王懿的遺體被發現後，中國大使館聯絡其家屬，但王懿父親在得知女兒死訊後，竟簽署了「放棄認領屍體」授權書，王懿將被當作無主屍體由日本政府直接處理。據悉，王懿碩士畢業後在北京加入了「大象公會」，常發表有關「恨國」的言論；又因炒賣虛擬貨幣欠債。網民分析，王懿父親或許是對女兒徹底絕望，才會如此決絕。

另外，王懿離世消息在網上引起討論後，也有很多人不相信她是患了厭食症。因從她的日常判斷，她只是因為太窮且無人支援，活活餓死罷了。

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厭食症危害

本港精神科專科醫生歐陽國樑接受TOPick訪問時解釋，厭食症指患者體重過輕，但仍覺得自己很肥，甚至會用很多方法，比如吃很少，或者做很多運動，來減少吸收卡路里，女性可能會因為體重過輕而失去經期。體重過輕造成的直接影響，是會導致身體出現很多毛病，如荷爾蒙不足、新陳代謝變慢，很多器官得不到足夠營養，從而出現病變等。

另外，這種飲食失調還會導致間接影響，產生更多壓力，繼而影響情緒。歐陽醫生表示，很多時候病人其實都知道「對與錯」，但由於控制不到這個行為，就會產生自我形象低落，引發情緒問題，甚至會影響學業、工作、人際關係，無法正常生活。

根據衞生署資料，厭食症患者的死亡率大約是正常人士的5倍。

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責任編輯：羅嘉欣