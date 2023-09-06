【貝遊歐洲】蔡思貝揭與徐肇平成老友原因　 與緋聞男友拍節目勁有火花

▲ 他們在節目好有火花。

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，今晚（6日）播出的第六集，思貝去到意大利的維羅納展開浪漫之旅，維羅納被喻為「愛的城市」，莎士比亞名作《羅密歐與茱麗葉》便以當地作背景。

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化身茱麗葉上演小劇場

去到維羅納當然要尋找茱麗葉的足跡，思貝去到「茱麗葉屋企」參觀，更會化身茱麗葉在屋內上演小劇場，非常過癮。

該處設有茱麗葉銅像，不少遊客排隊摸其右胸，思貝解釋謂：「相傳如果摸到佢右邊胸部，就會為你嘅人生同愛情帶嚟好運，仲會搵到真愛。」

思貝最後幾經辛苦摸到銅像，並拍照留念．除了「真愛」銅像，茱麗葉家中還有個「愛情洞」，洞內收藏了來自世界各地遊客的情書，思貝看完其中一封情書後，更大嘆「愛情應該係轟轟烈烈」，相當感性。

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思貝狂窒徐肇平

是集另一焦點，是思貝相約相識多年的好友徐肇平（Shao）在維羅納相聚，高大靚仔的Shao插晒褲袋型格登場，豈料思貝卻頂唔順謂：「你唔好Chok啦，行啦！」

其實思貝是次約Shao在維羅納見面，主要目的是跟著shao去「拜師學藝」，事緣向來醉心鑽研廚藝的Shao，是次飛赴維羅納是專誠向當地家庭主婦學煮地道意大利菜，思貝只是「搭單」學埋一份。

二人在當地家庭主婦悉心指導下、炮製了新鮮handmade意粉和杏仁金寶，其間思貝大爆Shao笑料：「呢個人出過cookbook，佢其中一味餸畀我哋笑足十年，係教人點整鮮果串，即係將啲生果切咗一粒粒再用竹籤串住，呢個係食譜喎？」

▲ 蔡思貝與徐肇平

揭二人成老友趣事

一有機會就借Shao搞笑的思貝，之後和好友去到海拔774米高的聖母卡羅納聖殿參觀，並再爆Shao趣事：「點解我哋咁friend？有一次同期入行嘅一大班朋友食飯，食完飯傾偈嘅時候，佢突然放咗個好響嘅屁，仲要對住我！」被爆料的Shao則抵死回應：「咁咪勁囉。」場面搞笑。

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傳被男方力追

早前有報道指徐肇平花上5位數字，自費與女神一同到英國、意大利拍攝。

在20多天的旅程，似乎是增進二人感情的大好機會，有指肇平是全程跟隨Sisley的拍攝工作，對女方照顧周到，而Sisley也相當樂在其中。

▲ IG圖片

澄清傳聞

不過事後《貝遊歐洲》的監製就回應指，徐肇平到歐洲是擔任節目嘉賓，機票、酒店均是由公司安排，而非自費。

而早前思貝出席活動再被問到與徐肇平的緋聞，她再次澄清：「其實咁多年嚟我同佢係好好朋友嘅關係，大家係會乜都講嗰種。」

老友鬼鬼

肇平早在2015年經朋友介紹下認識Sisley，二人年紀相約兼同為外國留學返港，似乎相當「啱嘴型」，男方更曾不時公開大讚女方。不過，隨著肇平在2017年公開與模特兒女友Joey拍拖，近年就回復單身。

及至今年3月，Sisley、劉佩玥、陳曉華等好友到肇平家為他慶生，肇平的媽媽淑儀姐也一同開心地合照，似乎眾人的關係相當不錯。

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