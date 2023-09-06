【跨境學童】女兒入讀名校做跨境學童 媽媽香港租樓照顧寧與丈夫分隔兩地

▲ 有居於深圳的媽媽，為了女兒讀香港名校，甘願犧牲與丈夫及大女1分隔兩地，自己與女兒搬到元朗，一家人一星期團聚一次。

90年代開始出現「深港學生」或「跨境學童」，是指擁有香港永久居民身份、平日在港校讀書，但在深圳居住和生活、需要往返通關的學生群體。

1名居於深圳的媽媽，女兒成功考入香港地區名校嘉諾撒聖家學校，她甘願犧牲與丈夫分隔兩地，寧願自己與女兒在港租屋，每個周末才返深圳一家團聚，女兒逢周一在深圳跨境來港返學，雖然辛苦，但她們也會努力適應，不過面對語言問題，她無奈表示：「女兒沒太聽懂老師講粵語，講得太快了。」

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該名居於深圳的媽媽，在其小紅書分享了女兒由考學校到上學的情況，她指5月底決定讓女兒來港當插班生，當時正值是報考插班生的尾聲，她立即準備成績表、個人獲獎記錄等資料，由於考慮到跨境學校的問題，她只揀選了上水和粉嶺兩家學校，也成功被取錄。

本以為就此塵埃落定，但7月中，她在網上發現嘉諾撒聖家學校（九龍塘）有第二輪招生信息，她看中是女校以及有直屬中學，於是立刻報名，7月25日收到電話，8月1日去面試，

有點喜出望外，不敢怠慢，問了香港朋友要了一些語數英試題操練一下，我覺得挺有用的，起碼可以熟悉題型。

面試當日，女兒考了兩個多小時，筆試期間有老師單獨和孩子用普通話交流，

她說英語比之前兩家小學難，語文和數學不難。

媽媽指，8月10日到學校見家長，一名男老師跟她說，因學校是教會學校會有祈禱活動，家長要接受，而且學校比較注重學業成績和品德，需要家長配合。翌日，她就收到學校取錄通知，

去學校註冊，才知道三四五年級各錄取了一名學生，感覺是冥冥中帶領我們來到這個學校結緣，努力+運氣實現願望吧！接下來要好好適應香港的生活和學習了，加油！

6時起床準備上學

昨日(5日)，她以「第一次在香港上學」為題，再次發帖，她表示2023年9月4日終於開學了，女兒開啟了香港上學之旅，

第一天一早從深圳出發，早上妹妹6點起床（前一天晚上8：30睡了），睡眠充足，而且又是第一次去香港上學，沒有賴床，迅速換上校服和洗漱整理。

女兒在早上6:30左右上車，20分鐘後到羅湖口岸，當時口岸人不多，十分鐘順利過關，然後坐上火車，7：40左右到達九龍塘，走到學校約5分鐘，學校要求8點前到校。每日則有兩個15分鐘的小息，但因為媽媽沒有經驗，沒有給孩子帶點零食，小息時很多孩子都在吃東西，

我女兒沒有，而且放學又晚，所以放學之後就喊餓。

她指第一天上學，老師安排一位女生帶女兒認識學校，不過因為語言問題，女兒不太明白，

她說沒太聽懂老師講粵語，說講得太快了希望慢慢能適應吧！

港媽不明白香港老師只能通過學校電話聯繫，不能加whatsapp，感覺溝通不方便，她和就讀小四的女兒都要儘快適應，希望會越來越好，而第二天上學比第一天習慣。

貼文一出，即掀起熱議，網民佩服她們跨境的毅力，「真心的感覺跨竟的小朋友讀書真的好累呀！」、「搬來香港吧，小朋友太累了，你跑到九龍塘了」、「佩服你們的勇氣，上學的旅程好艱難啊，堅持吧加油」，有不少網民更向她取經，「會不難進？」、「請問這間學校如何？了解不多，還請介紹」、「想問申請香港的學校難嗎？不會繁體字，英文不好怎樣解決啊」。

樓主回覆網民，表示和女兒已經搬來元朗居住，周未返深圳，女兒逢周一跨境上學，她向網民大讚學校好，「傳統女校，校風嚴謹，作業應該也多，但升學好，聽好多家長講係一間可攻退可守的學校，」她更指插班生比一年級少人爭位，「一年級叩門聽說幾百人競爭八個位，其他年級沒有那麽誇張，相對好考。」

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責任編輯︰王明芳