【出遊注意】專家揭6大搭飛機NG衣著　穿1種褲隨時分分鐘致命

▲ 不少港人上飛機時的衣著都以舒適為主，近日就有空服人員及患家分享6大搭飛機NG衣著，其中一種褲更可能會致命。

不少港人喜歡趁假期出遊，上機時的衣著亦多以舒適為主，但原來短褲、人字拖等衣物並不適合在機上穿著。近日就有空中服務員及航空專家，分享6種乘搭飛機的NG衣著，其中1種在發生意外時穿上，更可能增加死亡機率！

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根據英國《太陽報》報道，不同專家分享了乘搭飛機時「千萬不能穿」的衣著，提醒乘客注意。

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1. 短褲

香港天氣炎熱潮濕，加上不少港人愛到熱帶國家旅遊，乘坐飛機時亦自然喜歡穿短褲，但一名網紅空少Tommy Cimato就曾指出機艙座位並非定期清潔，因此穿著短褲或短裙便會更容易接觸到細菌，造成感染。反之，在機上穿長褲便可以減少皮膚直接接觸細菌的機會。

2. 緊身衣物

空姐Andrea Fischbach曾在受訪時分享，乘搭飛機時身穿任何緊身或對皮膚造成壓力的衣服，都有可能導致抽筋、腫脹，甚至在之後引起疼痛，因此不建議乘客穿著。她表示，乘搭飛機時最好保持血液流通，在座位上預留一些讓肢體活動的空間；身材高大或乘坐長途飛行的人士尤其需要注意，因為他們發生深層靜脈栓塞的風險會更高。

3. 高踭鞋

出於安全理由，Andrea亦建議乘客不要在機上穿高踭鞋，因為當飛機發生緊急狀況需要疏散，並且要使用充氣滑梯時，高踭鞋有可能刺穿滑梯、影響大家逃生。此外，她亦從實用性角度指出高踭鞋並不方便快速行走，如果乘客需要轉機、從一個閘口跑到另一個閘口的話會較為麻煩。

4. 瑜珈褲

近年不少港女都喜歡穿著瑜珈褲，但航空專家Christine Negroni就指出，由人造纖維製成的衣物更容易燃燒，更會黏在身上，一旦發生墜機或機艙著火的意外會非常危險，甚至可能會致命。她就建議乘客可以穿著棉質或由天然纖維製成的衣服。

5. 人字拖

不少港人坐飛機時喜歡穿人字拖，認為可以讓腳更透氣及舒服。但美國有線電視新聞網（CNN）航空分析師 Mary Schiavo就曾建議旅客避免穿著人字拖，因為一旦遇上需要逃生的情況，人字拖不但容易令人摔倒、跑不動，還有可能因此而傷害其他機上乘客。

6. 牛仔褲

牛仔褲是不少人日常必備的衣物，但空姐Katie Ellen就曾在接受採訪時指出，人的雙腳甚至腸道在乘搭飛機時都會變得腫脹，因此應該盡量避免穿著牛仔褲。

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責任編輯：羅嘉欣