【飛機折返】乘客腹瀉航班起飛2小時急折返　機師：出現生物危害問題

▲ 飛機乘客腹瀉，航班起飛2小時急折返。（法新社圖片，非涉事航班）

達美航空（Delta）一架從美國亞特蘭大飛往西班牙巴塞隆納的客機，上周五（1日）起飛後2小時緊急折返，原因是機上有乘客腹瀉，出現「醫療問題」，必須返回亞特蘭大徹底清潔。

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據《商業內幕》（Business Insider）、《紐約郵報》（New York Post）等傳媒報道，該架DL194航班原定1日從亞特蘭大飛往巴塞隆納，預計航程約8小時，未料在起飛2小時左右折返。

根據航空網站「LiveATC」的塔台通訊錄音，機師回報發生「生物危害問題」，指「一名乘客在飛機上一路都在腹瀉，所以他們想要我們返回亞特蘭大」。

▲ 航班起飛2小時左右折返。（Flightradar24截圖）

另據全球航班動態網站「Flightradar24」，涉事航班返回亞特蘭大後接受徹底清潔，其後乘客與機組人員搭乘同架飛機再度啟程，最終在翌日下午5時10分抵達巴塞隆納，比原定時間遲8小時。而腹瀉乘客的身分未知，尚未清楚是否也隨航班抵達目的地。

達美航空發言人事後證實，飛機出現「醫療問題」，須返回亞特蘭大清潔，並對受影響乘客道歉。

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責任編輯：羅嘉欣