  • 30°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 20:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效

娛樂 18:51 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）曾於2020年因細菌感染導致囊腫，需要做手術處理，不過那次經歷卻是一次慘痛回憶。

麥詩敏指做手術前曾打麻醉針，不過直到醫生落刀仍未有麻醉的感覺，她跟姑娘表示感到超級痛！

【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】

點擊圖片放大
+4
+3

麥詩敏分享手術經歷

麥詩敏於IG分享覆診紙，並寫道：

//➿
[圖文不符系列：生劏手術記]

前幾天收拾雜物
不小心挖掘到兩張殘破的覆診紙
令我回想起我的慘痛回憶⋯

話說2020年
身體某部位細菌感染導致囊腫
經歷了一次幾乎沒有麻醉的手術😭
瞓喺勁凍的手術室 超驚超緊張
打麻醉針後以為慢慢會有麻醉感
一直等一直等一直等
等到醫生落刀都仲未有麻醉感
又唔敢出聲（之後諗返應該係要大叫同佢講）
望着手術燈完全感覺到佢嘅一舉一動
開刀 落消毒藥水 刮膿 再落消毒藥水 ⋯
頂咗10幾分鐘
做完手術又凍又痛跑出去喊
對腳震左10幾分鐘先正常返
跟住有個姑娘經過

姑娘：好痛咩？
我：（哽咽）超級痛，好似冇麻醉咁
姑娘：可能你d膿塞住麻醉藥入唔到
（😅⋯⋯⋯⋯⋯）

【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

點擊圖片放大
+10
+9

復康之路

她又憶述過程：

之後半年經歷漫長的復康之路
每天去診所洗傷口 換棉條
每天用10 - 30 cm以上長度嘅棉條塞入傷口吸膿
（drain&incision手術不能縫針）
由第一次洗傷口痛到震
到最後麻木到止痛藥都費事食
幾乎自己都識得塞
這，就是我恐怖的2020年。

慘痛回憶完，
祝大家身體健康
好好保護自己啊😘

最新影片推介：彭慧中專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】彭慧中自問身材唔算好當不起女神　性格被動耽誤事業：完全不會去計算

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】
17:06 2023/08/29
【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】

你可能感興趣

【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
20:04 2023/08/03
【新聞之花】回顧8年TVB主播生涯　麥詩敏難忘與麥振江父女檔做直播【有片】
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】
17:06 2023/08/29
【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會　前TVB主播分享外貌急救法【有片】
娛樂人物職業 主播 TVB KOL 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
11:01 2023/09/05
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
【Ocamp風波】嶺大迎新營疑玩意淫遊戲遭校方調查　涉男生舔女生手指、男生同性舌吻
18:19 2023/09/05
【Ocamp風波】嶺大迎新營疑玩意淫遊戲遭校方調查　涉男生舔女生手指、男生同性舌吻
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救