【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫　醫生落刀時麻醉仍未生效

前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）曾於2020年因細菌感染導致囊腫，需要做手術處理，不過那次經歷卻是一次慘痛回憶。

麥詩敏指做手術前曾打麻醉針，不過直到醫生落刀仍未有麻醉的感覺，她跟姑娘表示感到超級痛！

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麥詩敏分享手術經歷

麥詩敏於IG分享覆診紙，並寫道：

//➿

[圖文不符系列：生劏手術記] 前幾天收拾雜物

不小心挖掘到兩張殘破的覆診紙

令我回想起我的慘痛回憶⋯ 話說2020年

身體某部位細菌感染導致囊腫

經歷了一次幾乎沒有麻醉的手術😭

瞓喺勁凍的手術室 超驚超緊張

打麻醉針後以為慢慢會有麻醉感

一直等一直等一直等

等到醫生落刀都仲未有麻醉感

又唔敢出聲（之後諗返應該係要大叫同佢講）

望着手術燈完全感覺到佢嘅一舉一動

開刀 落消毒藥水 刮膿 再落消毒藥水 ⋯

頂咗10幾分鐘

做完手術又凍又痛跑出去喊

對腳震左10幾分鐘先正常返

跟住有個姑娘經過 姑娘：好痛咩？

我：（哽咽）超級痛，好似冇麻醉咁

姑娘：可能你d膿塞住麻醉藥入唔到

（😅⋯⋯⋯⋯⋯）

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復康之路

她又憶述過程：

之後半年經歷漫長的復康之路

每天去診所洗傷口 換棉條

每天用10 - 30 cm以上長度嘅棉條塞入傷口吸膿

（drain&incision手術不能縫針）

由第一次洗傷口痛到震

到最後麻木到止痛藥都費事食

幾乎自己都識得塞

這，就是我恐怖的2020年。 慘痛回憶完，

祝大家身體健康

好好保護自己啊😘

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