【新聞之花】麥詩敏細菌感染致囊腫 醫生落刀時麻醉仍未生效
前TVB新聞之花麥詩敏（Gloria）曾於2020年因細菌感染導致囊腫，需要做手術處理，不過那次經歷卻是一次慘痛回憶。
麥詩敏指做手術前曾打麻醉針，不過直到醫生落刀仍未有麻醉的感覺，她跟姑娘表示感到超級痛！
【新聞之花】麥詩敏以最靚狀態約會 前TVB主播分享外貌急救法【有片】
麥詩敏分享手術經歷
麥詩敏於IG分享覆診紙，並寫道：
//➿
[圖文不符系列：生劏手術記]
前幾天收拾雜物
不小心挖掘到兩張殘破的覆診紙
令我回想起我的慘痛回憶⋯
話說2020年
身體某部位細菌感染導致囊腫
經歷了一次幾乎沒有麻醉的手術😭
瞓喺勁凍的手術室 超驚超緊張
打麻醉針後以為慢慢會有麻醉感
一直等一直等一直等
等到醫生落刀都仲未有麻醉感
又唔敢出聲（之後諗返應該係要大叫同佢講）
望着手術燈完全感覺到佢嘅一舉一動
開刀 落消毒藥水 刮膿 再落消毒藥水 ⋯
頂咗10幾分鐘
做完手術又凍又痛跑出去喊
對腳震左10幾分鐘先正常返
跟住有個姑娘經過
姑娘：好痛咩？
我：（哽咽）超級痛，好似冇麻醉咁
姑娘：可能你d膿塞住麻醉藥入唔到
（😅⋯⋯⋯⋯⋯）
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅 準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
復康之路
她又憶述過程：
之後半年經歷漫長的復康之路
每天去診所洗傷口 換棉條
每天用10 - 30 cm以上長度嘅棉條塞入傷口吸膿
（drain&incision手術不能縫針）
由第一次洗傷口痛到震
到最後麻木到止痛藥都費事食
幾乎自己都識得塞
這，就是我恐怖的2020年。
慘痛回憶完，
祝大家身體健康
好好保護自己啊😘
最新影片推介：彭慧中專訪
精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R
撰文 : TOPick柴犬出動