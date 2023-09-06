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【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周

社會 12:38 2023/09/06

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六旬業主涉闖單位強吻女生，官斥狂妄惡劣判囚9周。（資料圖片）

16歲女生在租住的村屋單位內兩度被六旬男業主入屋強吻和非禮，涉案六旬翁涉今（6日）於西九龍裁判法院承認2項非禮罪。裁判官判刑時指侵犯過程狂妄惡劣，判監9周。

被告賴顯發（61歲，司機）今承認2項非禮罪，被控於2023年3月17日及19日在新界洪水橋某村屋內非禮X。

裁判官施祖堯判刑時指，事主是年僅16歲的學生，經歷2次侵犯必然受大很大驚恐。裁判官指，被告利用業主身分進入住所，非禮過程狂妄惡劣，捏胸時又說下流說話，就兩罪判囚9周。

案情指，事主X案發時與母親租住被告放租的村屋單位，2023年3月19日X在家內點算利是錢時，擬將1,450元人民幣兌換成港幣，被告進入單位與X換錢，換了2,000元港幣予X。

被告其後向X索吻，強吻X的面頰，又從後環抱X，捏胸兩下問「你點解唔著底衫？」，同時撫摸X的大腿。X最後掙脫被告及躲進廁所向友人求助，被告隨後被捕，並揭發事發2天前，被告亦曾強吻過X。

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記者：陳曉欣

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