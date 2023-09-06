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【香港郵政】「香港蔬菜」主題郵品本月21日推出　明起率先推售正式首日封

社會 13:02 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

「香港蔬菜」主題的套摺。（香港郵政提供）

香港郵政今日（６日）宣布，以「香港蔬菜」為題的特別郵票及相關郵品將於9月21日（星期四）推出發售。

點擊圖片放大

香港郵政以「香港蔬菜」為題發行一套6枚郵票、一張郵票小型張及相關集郵品。設計師以繪畫形式展示本地種植的蔬菜，配搭不同的盛載器皿，色彩繽紛悅目，把新鮮的蔬菜生動地呈現眼前。

全線郵政局和網上購物坊「郵購網」明日（7日）起發售「香港蔬菜」正式首日封。這套特別郵票及相關郵品將於9月21日起在各郵政局及「郵購網」發售，而貼有特別郵票的已蓋銷首日封只限在集郵局發售。  

各郵政局將於9月21日為所有正式首日封／紀念封／註明首日字樣和本地地址的自製封，提供即時人手蓋印服務。

有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁及「郵購網」流動應用程式查閱。

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責任編輯：陳麗娜

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