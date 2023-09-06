【星二代開學】蘇永康兒子升讀聖士提反小一　時尚小達人周身名牌最愛著Gucci

▲ 蘇永康分享兒子Jazz升讀小一，感慨兒子大得好快。

隨著颱風遠去，莘莘學子於周一（4日）正式開學，星爸星媽也在社交平台分享心情。現年55歲的歌手蘇永康老來得子，近年減產專心陪兒子蘇展弘（Jazz）成長，轉眼間Jazz已經6歲升小一，蘇永康日前分享接送兒子搭校車返學的經過，並感慨兒子大得好快，希望兒子繼續享受學習。

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蘇永康在IG分享了與太太馮翠珊（Anita）接送Jazz返學的片段，可見Jazz身穿港島名校聖士提反書院附屬小學的校服，兩夫妻送兒子上校巴，看著兒子在校巴上揮手講拜拜，蘇永康流露不捨之情。他又上載過去兒子PN和K1開學的照片做對比，並在帖文中寫道：

記得19年夏天你返PN，20年上幼稚園，上星期返小學，你從來冇一刻俾我感到你害怕，今朝早上校巴，你鬆開我手自己行上去，長大了…仲大得好快！一個新嘅開始，繼續享受學習，選擇善良……不知道返中學仲會唔會肯俾我哋送？唔緊要，我們將會與你同行。#但願我能給你一個更像天堂的地方 #暗暗祝福一千句

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幼稚園讀維多利亞

蘇永康大方分享兒子在St. Catherine's國際英文幼稚園（簡稱St. Cat）讀PN，K1升讀銅鑼灣維多利亞國際幼稚園，兩間學校都是著名的星二代學府，重視英語學習。

▲ 蘇永康老來得子，49歲才成為爸爸，近年減產陪伴兒子成長。（IG圖片）

小學升讀聖士提反

至於Jazz升讀的私立學校聖士提反書院附屬小學位於赤柱，是全港唯一寄宿小學，小六學生需在校寄宿一年，以培養學生獨立自理能力，並為他們升中或海外留學前作準備。除了寄宿課程，聖士提反亦重視學生成績、德育、課外活動等，其中該校提供的課外活動達50多項，給予小朋友更多空間發掘才能及探索興趣。

聖士提反書院附屬小學近年漸受星爸星媽歡迎，星二代校友包括鄭中基女兒Emma、周汶錡大仔Jacques、關心妍女兒Jovia、黎姿女兒等等。而根據小學概覽，2023-24該校全年學費為92,500元。

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從小培育時尚觸覺

Jazz性格活潑，蘇永康和太太積極栽培兒子多元學習，例如踩板、滾軸溜冰、打鼓等，聖士提反書院附小也適合他。父母更為他開設個人IG帳號記錄成長點滴，可見Jazz遺傳了父母的時尚基因，從小穿著各大名牌童裝，當中最愛Gucci，不論任何季節、去旅行都見他穿上Gucci童裝四圍打卡。

蘇永康太太Anita任職時裝品牌高層，蘇永康向來亦以「時尚達人」自居，曾自爆有超過400副珍藏眼鏡，還送過美國潮牌KAWS太陽眼鏡給兒子。一家三口的假日節目更包括行名店，真是從小培育兒子的時尚觸覺。

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責任編輯：王明芳