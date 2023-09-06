【去邊啊Do姐】鄭裕玲入住立川温泉酒店　超高級享受房價每晚過萬

▲ 林家謙提議同Do姐一齊浸溫泉。

由鄭裕玲（Do姐）主持，聯同5 位人氣嘉賓林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、 洪嘉豪及應智越主持的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》，正於本周播出日本篇，Do姐玩盡東京最in景點和食肆，其中首集跟林家謙試住立川市最近落成的「Auberge TOKITO」，就相當有吸引力。

在首兩集《去邊啊Do姐》，Do姐先跟林家謙親身直擊各大東京潮人景點，如立川市集、特色溫泉酒店、食靚和牛，又在高級酒吧餐廳試菜，家謙更在餐廳內一部全球限定18部，價值2千萬日元的鋼琴，即席彈奏歌曲，指名送給同是處女坐的Do姐，令她聽到心心眼！

二人之後去到全新落成的「Auberge TOKITO」，二人參觀酒店的室內溫泉時，家謙更口花花邀請Do姐一齊浸溫泉，後來他只解釋是浸的是手指而已，十分搞笑。

▲ 房間備有高級音響。

侘寂美學

以日式茶房為定位的「Auberge TOKITO」開幕，於今年今年4月6日開幕時已受到注目，酒店位於JR西國立車站附近，前往新宿等鬧市亦不多於30分鐘車程，位置便利。

「Auberge TOKITO」結合精緻的日本飲食及住宿設施，當中設計分別為「食房」、「茶房」與「宿房」，以木和石的天然建材造成，配以黑、白、天地色的簡約色調，呈現日本傳綷侘寂文化美學。

全個酒店只有4個房間，每間房面積106平方公尺（約1100呎），房內均有露天浴池、水療設施，客人擁有極高私隱，享受身心舒泰。

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嚴選食材

酒店對餐廳飲食更是講究，「食房」所選用食材都是向當地農民直接採購，並由米芝蓮二星主廚主理，結合傳統及現代分子料理，打造各有10道菜及14道菜的高級饗宴。節目Do姐品嘗的白身魚配鹽啫喱，便是食香味俱全，連奄尖的Do姐都讚不絕口。

至於「茶房」是供房客休憩之地，茶葉、茶道具都屬日本知名品牌「茶方薈」出品，以「茶、酒、食三味一體」為概念，白天可享用茶品，晚上則成為小酒吧，氣氛一流。如此高級的住宿體驗，房價相對較高，房間連早晚餐套裝價平均約需27萬日元（約14340）港元一晚）！

Auberge TOKITO

地址：東京都立川市錦町一丁目24番地26

交通：從JR南武線西國立站步行1分鐘

最新影片:彭慧中訪問



