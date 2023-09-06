  • 31°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 14:09
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【球員性侵】涉私家車內性侵17歲女生　24歲足球員否認強姦罪開審

社會 13:53 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

24歲足球員被控1項強姦罪，今（6日）於高等法院否認控罪。（資料圖片）

24歲足球員於海傍垂釣期間，與在海邊散步的17歲女生搭訕，兩人交換Instagram帳號。5天後足球員相約女生吃宵夜，駕車載女生到大潭水塘，並涉於車內性侵女生，今（6日）於高等法院否認強姦罪。控方開案詞指，女生曾表示不，事後向友人及到醫院求助。

被告葉嘉宇（現年26歲），報稱足球員，被控1項強姦罪，控罪指他於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。

控方開案詞指，X事發時17歲（現年19歲），為中五女生。2021年3月11日於海傍散步，當時為足球員的24歲被告正在垂釣，兩人閒談後交換Instagram帳號。

案發日，被告透過帳號相約X吃宵夜，X應約。被告駕車前往購買食物後，載女生到大潭水塘享用。

被告其後建議X到後座休息及閒談，X同意。控方指被告期間坐近X，親吻她及撫摸其胸部，並按X在座位上將她強姦。控方指X期間曾表示不及痛楚，被告其後要求X替他進行猥䙝行為，X藉口不適被告其後停止，被告駕車載X離開大潭後，兩人分別離開。

X翌日向友人提及事件，並到家計會及醫院求助，最終報警。被告於同月29日被捕時保持緘默。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：林育慧

相關文章

【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
今日 12:05
【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
今日 12:38
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
今日 12:52
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕

你可能感興趣

【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
今日 12:05
【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
今日 12:38
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
今日 12:52
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
運動員 罪案 公立醫院 網絡熱話 AG Acquisition 懷孕 宵夜 足球 大潭 香港大學

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
12:16 2023/09/05
【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
11:01 2023/09/05
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語