【球員性侵】涉私家車內性侵17歲女生　26歲足球員否認強姦罪開審

▲ 24歲足球員被控1項強姦罪，今（6日）於高等法院否認控罪。（資料圖片）

26歲足球員於2021年3月在海傍垂釣期間，與在海邊散步的17歲女生搭訕，兩人交換Instagram帳號。5天後足球員相約女生吃宵夜，駕車載女生到大潭水塘，並涉於車內性侵女生，今（6日）於高等法院否認強姦罪。控方開案詞指，女生曾表示不，事後向友人及到醫院求助。

被告葉嘉宇（現年26歲），報稱足球員，被控1項強姦罪，控罪指他於2021年3月16日，在香港大潭強姦X。

控方開案詞指，X事發時17歲（現年19歲），為中五女生。2021年3月11日於海傍散步，當時為足球員的24歲被告正在垂釣，兩人閒談後交換Instagram帳號。

案發日，被告透過帳號相約X吃宵夜，X應約。被告駕車前往購買食物後，載女生到大潭水塘享用。

被告其後建議X到後座休息及閒談，X同意。控方指被告期間坐近X，親吻她及撫摸其胸部，並按X在座位上將她強姦。控方指X期間曾表示不及痛楚，被告其後要求X替他進行猥䙝行為，X藉口不適被告其後停止，被告駕車載X離開大潭後，兩人分別離開。

X翌日向友人提及事件，並到家計會及醫院求助，最終報警。被告於同月29日被捕時保持緘默。

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記者：林育慧