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【香港小姐】素顏示人真實膚質曝光　51歲譚小環曾被封「信和賣相皇后」

娛樂 18:33 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

51歲的譚小環以「真素顏」示人！

94年港姐冠軍譚小環於2014年退隱幕前，轉型經營食肆「渣哥一九九六」，淡出娛圈的譚小環生活低調，今日 （6日）為譚小環的51歲生日，她於IG分享慶生照！

昔日港姐瘦到變晒樣

譚小環拿著生日蛋糕自拍，當中她寫道：「又大一歲了，多謝契哥Terry送我好味嘅栗子蛋糕，簡簡單單已非常滿足」

完全沒化妝的譚小環在零P圖下以真面貌示人，臉上毛孔、細紋和眼袋清晰可見，清減不少的譚小環不但「樹筋頸」曝現，連下巴也變得超尖，跟初出道時的可愛包包臉，相差很大！

【香港小姐】94年兩大熱門港姐一個誤會惹不和　譚小環李綺虹終解廿多年心結

譚小環以素顏真面目示人！（取自Facebook）

網民讚譚小環：譚小環

雖然已經半百的年紀，不過譚小環臉上未見太多色斑，似乎閒時有努力護膚。敢以素顏示人的小環獲讚勇敢，網民留言：「欣賞你素顏示人，足證自信滿滿！勁！願每天都喜樂滿足」

至於保養心得，除了到美容院做facial外，小環會趁空檔去健身，因為出一身汗可以幫助去水腫，防止肌膚老化。

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譚小環為1994年香港小姐冠軍，當選後即獲TVB力捧，擔任《勁歌金曲》主持以及參演處境劇《開心華之里》，其後於《緝私群英》和《殭屍福星》擔任第二女主角。

另外譚小環曾「閃現」電影圈，於電影《古惑仔》系列中飾演「KK」一角。

譚小環為1994年港姐冠軍！

【香港小姐】譚小環李綺虹26年後再聚　李綺虹憶毛孩趣事笑到標眼淚

戀愛腦為愛放棄事業

之後譚小環更進軍歌壇，於1996年跟鄭伊健合唱歌曲《如果天空要下雨》，出過兩隻EP的她被批「雞仔聲」，不過當年的譚小環擁有不少男粉絲，一度成為「信和賣相皇后」。

及至1998年，譚小環戀上排舞師黃國榮（Sunny Wong），戀愛至上的小環選擇離巢無綫，更萌生退出娛樂圈之意。但是兩人於2002年分手，同年譚小環重返無綫，惜人氣已不及當年，只於劇集裡飾演配角。

2013年，譚小環淡出幕前進軍飲食業，跟丈夫蔡強榮於銅鑼灣開設小食店「渣哥一九九六」，高峯時期開設6間分店，之後更開茶餐廳，不過受疫情打擊，小食店只剩下2間分店，茶餐廳只得一間。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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