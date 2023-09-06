【追討欠款】被指拖欠貸款達多年　沙田龍華酒店董事及公司遭入稟追逾3,958萬

▲ 被指拖欠貸款達多年，沙田龍華酒店董事及公司遭入稟追逾3,958萬。（資料圖片）

以乳鴿馳名的沙田龍華酒店，被指拖欠由董事表親提供鴿子等食材費用，其後再達成口頭貸款協議，借出款項作營運餐廳用，毋須歸還貨款，惟須支付利息。截至2023年中，董事及公司一方只作部分還款，表親日前入稟追討本金連利息共逾3,958萬元。

原告馬光偉；答辯人為公司董事鍾馬莉及龍華酒店有限公司，經營位於沙田下禾輋的龍華酒店。

入稟狀指，原告與首答辯人為表親關係，自2013年雙方達成口頭協議，由原告向次答辯人提供鴿子及其他食材，並每月支付貨款。

惟自2018年1月始，原告指次答辯人拖欠有關貨款，兩名答辯人表示保證會還款，原告基於信任遂繼續向答辯人供貨，截至同年10月，答辯人拖欠逾473萬元。

入稟狀續指，雙方早於2013年達成口頭貸款協議，由原告向答辯公司提供貸款作營運餐廳用。自2018年10月，原告指答辯人只作部分還款，雙方協議續由原告供貨，答辯人毋須即時歸還拖欠之貨款，但須每月支付利息，其間首答辯人曾支付90萬元。

入稟狀指，原告於2018年10月至2022年11月期間，每月繼續向答辯人提供鴿子等食材，其間答辯人曾作部分還款。原告指截至2023年7月底，兩名答辯人共拖欠逾2,211萬及1,746萬元。原告曾去信要求還款不果，遂入稟向兩名答辯人追討拖欠款項。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧