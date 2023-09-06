  • 32°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 15:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【追討欠款】被指拖欠貸款達多年　沙田龍華酒店董事及公司遭入稟追逾3,958萬

社會 14:48 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

被指拖欠貸款達多年，沙田龍華酒店董事及公司遭入稟追逾3,958萬。（資料圖片）

以乳鴿馳名的沙田龍華酒店，被指拖欠由董事表親提供鴿子等食材費用，其後再達成口頭貸款協議，借出款項作營運餐廳用，毋須歸還貨款，惟須支付利息。截至2023年中，董事及公司一方只作部分還款，表親日前入稟追討本金連利息共逾3,958萬元。

原告馬光偉；答辯人為公司董事鍾馬莉及龍華酒店有限公司，經營位於沙田下禾輋的龍華酒店。

入稟狀指，原告與首答辯人為表親關係，自2013年雙方達成口頭協議，由原告向次答辯人提供鴿子及其他食材，並每月支付貨款。

惟自2018年1月始，原告指次答辯人拖欠有關貨款，兩名答辯人表示保證會還款，原告基於信任遂繼續向答辯人供貨，截至同年10月，答辯人拖欠逾473萬元。

入稟狀續指，雙方早於2013年達成口頭貸款協議，由原告向答辯公司提供貸款作營運餐廳用。自2018年10月，原告指答辯人只作部分還款，雙方協議續由原告供貨，答辯人毋須即時歸還拖欠之貨款，但須每月支付利息，其間首答辯人曾支付90萬元。

入稟狀指，原告於2018年10月至2022年11月期間，每月繼續向答辯人提供鴿子等食材，其間答辯人曾作部分還款。原告指截至2023年7月底，兩名答辯人共拖欠逾2,211萬及1,746萬元。原告曾去信要求還款不果，遂入稟向兩名答辯人追討拖欠款項。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
今日 12:05
【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
今日 12:52
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
今日 12:38
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
【大埔命案】大埔男子墮樓　破門另揭女屍倒臥單位
今日 13:07
【大埔命案】大埔男子墮樓　破門另揭女屍倒臥單位
【球員性侵】涉私家車內性侵17歲女生　24歲足球員否認強姦罪開審
今日 13:53
【球員性侵】涉私家車內性侵17歲女生　24歲足球員否認強姦罪開審

你可能感興趣

【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
今日 12:05
【打擊罪案】警打擊三合會拘372人　搗破新界北區共17個非法場所
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
今日 12:52
【刑事毀壞】涉將共享單車推落河拍片擺上網　14歲男童被捕
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
今日 12:38
【非禮女生】六旬業主涉闖單位強吻女生　官斥狂妄惡劣判囚9周
罪案 餐廳 沙田

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
12:16 2023/09/05
【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
11:01 2023/09/05
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語