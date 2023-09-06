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【網上詐騙】警搗「彈票黨」詐騙集團拘5人　偽造過數文件扮買名牌貨涉款百萬元

社會 15:18 2023/09/06

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警搗「彈票黨」詐騙集團拘5人，偽造過數文件扮買名牌貨涉款百萬元。（曾秋文攝）

警方過去2天進行代號「壯絕行動」，針對網上詐騙案件，行動中拘捕多人。

秀茂坪警區刑事總督察文卓禧表示，由於購物騙案上升，警方展開情報搜集，成功鎖定一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，涉及最少20宗在本年2至9月發生的購物騙案，受害人損失名貴手袋和手錶，總值逾100萬元。

秀茂坪警區刑事部過去兩日（4日和5日），拘捕2男3女（30至60歲），包括2名集團主腦，為一對夫婦，以及3名骨幹成員，集團在青衣區租用住宅單位作倉庫，警方行動中起回19個名牌手袋和2隻名錶，總值逾100萬元，另外檢獲約22萬元現金，多本相信用作犯案的支票簿。

警方相信集團主腦夫婦主要在各網上平台假裝購買名貴物品，再用支票及偽造過數文件作付款假像，成功騙取受害人財物後，再用速遞接走貨物交收。警方呼籲網上賣家應核實銀行內各項交易的真實存款，以免招致損失。

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記者：曾秋文

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