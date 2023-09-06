【香港夜繽紛】民建聯晤黃偉綸討論夜經濟　引述黃偉綸指活動將「浪接浪」舉行

▲ 民建聯今日約見財政司副司長黃偉綸。（顏汶羽）

特首李家超昨日稱當局正籌備推動夜經濟活動，民建聯今日約見負責推動項目之一的財政司副司長黃偉綸，並引述黃偉綸指，推動夜間經濟的活動不是一次性，而是「浪接浪、分階段」舉行，預計今年底至明年仍會有相關活動。

對於有消息指，政府將於下星期四為夜經濟活動「香港夜繽紛」舉行啟動禮，民建聯表示歡迎。立法會議員鄭泳舜認為，要推動夜經濟，需舉辦不同活動吸引更多市民外出，他舉例可在西九文化區，籌辦演唱會及輕音樂等活動，讓市民聽歌「舒暢一下」。

立法會議員周浩鼎指出，做好夜經濟的話，當局必須有效用好吸引旅客的渠道，將在港舉辦的國際盛事串連起來，例如在年底舉行的中國際金融論壇，香港海運周及FIBA三人籃球賽。

立法會議員葛珮帆稱，民建聯倡議的夜經濟有幾項重大原則，包括可帶動開心氣氛、吸引遊客在本港過夜及不影響原本經營的商戶。葛珮帆指，現時的「幻彩詠香江」已做了很多年，可能對遊客缺少吸引力，她提議更改現時「幻彩詠香江」的模式，如增加大型無人機的表演。

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記者：戴朗希