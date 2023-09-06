【賣樓騙局】女子獲「高富帥」男友贈首期　以為遇真命天子最終人財兩失

▲ 女子獲「高富帥」男友贈首期，最終卻人財兩失。

買樓上車是不少人的夢想，不過如此重大的決定，實要謹慎小心。內地近日瘋傳新型買樓騙局，地產經紀會假扮情深有錢仔，四處追求女性，並向對方豪送物業首期，女方以為自己執到寶，但最終卻落得人財兩失。

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有內地女網民在「小紅書」興奮分享，自己22歲就憑藉男友擁有第一個物業。她表示，男友在上海金山西旁邊的嘉興平湖購入千呎單位，三房兩廳，總值125萬（人民幣‧下同，約136萬港元），首期付了10萬。她認為，上海的房子增值空間較大，而且她和男友選址的單位交通方便，配套設備齊全，學校和醫療亦不錯，與男友工資加起來，月供也不算太大壓力。

不過，有網民卻詢問事主，與男友拍拖多久才決定買樓，擔心她受騙。原來近年內地出現新型賣樓騙局，上當者多為單身女性，打著愛情的幌子搞詐騙。

▲ 有22歲女子曬出自己與男友的買房證，網民卻擔心她受騙。（小紅書圖片）

開發商會找來一些男子假扮「高富帥」，私底下出首期成本給男子，讓他先到交友網站結識女生，當確認了男女朋友關係後，就約對方出來睇樓，並就這層樓是送給她的禮物，寫女方名字，然後一起負擔房貸。

女方以為自己遇到真命天子，還可擁有自己的物業，心裡當然興奮又感動，沒有想過自己被騙，最終欣然答應。男子在辦好房產證後，就向女友提出分手，還故作大方地表示不追討首期費用，當是9折把單位賣給女方。

由於房產證只寫了女方資料，而男方向女方提供的個人資料多是虛假，他就可以「財色兼收」，逍遙地拿著開發商的提成走佬，甚至開始物色下一個目標。

你莫名其妙揹了數十年房貸，新型騙局，但願你比較幸運，遇到的不是這種。

有網民提醒，這種手法最初在大灣區珠海中山一帶出現，現時已擴展到武漢、成都、西安等地，雖然會發生在性別互換的情況，但一些「大齡剩女」是一眾騙徒的主要目標對象。

有內地地產經紀亦透露，有些開發商會以「買房送首期」作招徠，事實上是因為房子降價，原本100萬的房子，現在只能賣80萬，他就換一種說法，按照原價向買家報價，而當中20萬就是送贈的「首期」，再讓買家去銀行辦理80萬按揭，實現零首期買樓。

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責任編輯：王明芳