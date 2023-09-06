【移民潮】難頂香港工作文化　港女移居溫哥華獲國際企業聘請下場更慘

▲ 初初出來工作係要捱下。

很多人移民是為了下一代或希望生活更work life balance，加拿大早前放寬「救生艇計劃」申請門檻，吸引不少香港的年輕人包括應屆畢業生移居當地，希望透過計劃獲得加拿大永居身份。有今年畢業的fresh grad，6月移居溫哥華，幸運地在兩個月內找到一間國際知名企業工作，自稱離港的原因就是不喜歡香港工作文化，但在加國工作了一個月後，發現原來當地工作文化更地獄！

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加拿大於今年7月放寬「救生艇計劃」申請門檻，8月15日起持工作假期（Working Holiday）或其他工作簽證的香港人，只要成功在加拿大工作滿一年，便可透過Stream B申請加拿大永居身份，新政策下移民加拿大不再受到學歷限制，申請人亦無需提交教育證明。計劃吸引很多香港年輕人或家庭移民當地，一女應屆女畢業生就在連登討區發文，表示自己是23年fresh grad，6月移居溫哥華，樓主自言很好運，2個月就找到工作，而且是國際知名企業，外國人公司，工作內容是自己感興趣的東西，不過樓主表示做了一個月已經想辭職！

第一日返工港女就發現同事都是加拿大人，沒有人食放lunch，同事都工作至放工，女生以為會放工準時，怎料同事人人都加班，而且是冇補水，同事表示第二日會「take time off」。

港女指面試時，經理曾要求她OT到夜晚8點，因為安全問題及她想放工後去進修所以推卻，經理答應要求，但事後老闆表示她一定要做到夜晚8點，因為要學嘢。

她續指，工作地點不固定，一日要跑兩個地點，直到有一日新同事都向她指自己受不了，而且都已經見緊新工，但港女絕望地表示自己是新移民，寄了很多求職信都冇回音，她大嘆:

離開香港就係因為覺得working culture toxic，而家我又jump返去一個toxic過香港嘅地方，有啲唔知自己為乜。

帖文引來很多網友留言:「聽落真係幾toxic.不過如果係大公司，試吓捱一年，拎咗一年經驗出去大把機會。」、「大公司好好pay就儲吓經驗都ok」、「呢個世界每一個地方都會有佢嘅缺點你想要佢嘅優點就要承受佢嘅缺點。」、「搵過第2份啦，我係溫哥華，大部份朋友都係準時放工(除非有時有特別野)」。

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責任編輯︰王明芳