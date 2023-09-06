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【明星豪宅】視后林夏薇住15億山頂獨立屋　與周嘉洛拍片俯瞰維港靚景

娛樂 17:01 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

林夏薇於愛巢可俯瞰維港靚景！

視后林夏薇與周嘉洛於早前播畢的劇集《寵愛Pet Pet》中演一對CP，深受觀眾喜歡，二人都相當識做地在社交網公開二人的有趣短片，其中有短片更曝光薇薇家中的景觀，令人羨慕！

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林夏薇與周嘉洛拍片

薇薇的家中擁有大天台，可180度飽覽維港靚景，也成為她與拍檔周嘉洛拍短片的取景地。

在58秒的短片中，嘉洛先與兩隻愛犬玩耍，然後就與薇薇坐在天台聊天。嘉洛笑指「你啲狗愈嚟愈聽我話，我諗唔駛幾耐，你啲狗會變成我啲狗」，薇薇回應指可能自己稍後會多一隻新狗，然後就餵嘉洛吃食物並說「Good Boy」，即是她指的「新狗」是嘉洛。

而養有兩犬的薇薇更曾在家中的天台與愛犬紥營，享受無敵維港海景，十分寫意！

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屋內環境極寬敞 

從薇薇分享的生活照中，不時令其豪宅曝光，屋內擁寬敞客廳及飯廳，從落地玻璃望出去，可俯瞰整個維多利亞港，超闊落巨廳設置投射螢幕，旁邊亦有不少影音設備，包括喇叭等，白色梳化上更擺放了陪牌咕𠱸，認真奢華。

獨立屋內更設有健身房、練舞間及泳池，家裡更放置了鋼琴及大型蝙蝠俠figure。

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豪宅外並設有露天大花園，可供親友相聚一起BBQ，而林夏薇讓愛犬自由活動，於花園為狗狗設立「私人泳池」，讓牠們夏天消下暑。

其實在之前新年和聖誕節時，薇薇拍下在家慶祝的生活片段。從片中可見其客廳當時放置巨型桃花和聖誕樹，藝人朋友甚至可以圍著桃花轉圈。

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精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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