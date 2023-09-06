【新冠疫苗】莫德納二價加強劑最快本月抵港　以預裝注射器包裝減少浪費　　

▲ （梁偉榮攝)

莫德納針對Omicron的二價加強劑最快本月18日抵港，是藥廠在全球其中一個首發疫苗的地區。廠方表示，有超過150間私家醫院及診所訂購，包括港怡醫院。廠房亦表示，會繼續與政府討論加入疫苗接種計劃，並感到樂觀。

新抵港的疫苗以預裝注射器的包裝供應，透過預先注入待注射的物質，與多劑小瓶裝疫苗相比，預裝注射器可以減少潛在浪費。全球高級副總裁兼新興市場總經理Patrick Bergstedt指，新冠疫苗的市場正在改變，診所及醫護人員著重於疫苗是否浪費，而預裝注射器可以確保疫苗只是給予一位病人。莫德納香港及台灣區總經理李宜真表示，正在確認疫苗運港的程序，會確保有足夠供應。

莫德納表示，二價加強劑疫苗(mRNA-1273.222)針對Omicron BA.4及BA.5的變異株。至於疫苗能否針對日前出現的BA2.86、以及屬於XBB病毒的EG.5病毒，產生保護效力。Bergstedt表示，研究顯示疫苗對預防變種的感染及重症有效，廠房會繼續更新疫苗的版本，供港後在私人巿場較多60歲以上免疫力較低人群接種。

至於癌症疫苗的研發方面，Bergstedt表示，目前正進行黑色素瘤的第二期臨床試驗，研發的階段雖然尚早，不過研究的數據正面及令人鼓舞。廠方亦計劃，於2024年2026出產包括RSV、流感及新冠疫苗的混合疫苗。

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記者：陳展棋