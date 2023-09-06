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【北上注意】一家四口深圳食椰子雞上吐下瀉食物中毒　店家堅拒認錯：食安無問題

食用安全 18:18 2023/09/06

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一家四口深圳食椰子雞當晚上吐下瀉食物中毒，店家堅拒認錯：食安無問題。

北上消費時注意食物安全！有網民控訴，深圳有連鎖椰子雞店存在食安問題，一家四口吃完後出現食物中毒；然而店家非但不認錯，更堅稱店舖不存在食安問題，令網民非常氣憤。

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事主上月7日在小紅書上發文，表示一家四口在8月6日中午1點，到深圳龍華新區紅山站附近的「四季椰林椰子雞」分店午膳，進食了一份套餐，包括椰子雞和内含牛肉丸、竹筍的煲仔飯，之後直接回家。

但很快，當日下午約4時，事主老公開始腹部絞痛，事主跟著腹瀉，症狀嚴重吃不下晚飯，更徹夜未眠。至凌晨1點，事主仍未止瀉，更開始嘔吐；第二天清晨，事主分別4歲和13歲的2名孩子也開始上吐下瀉。這時，事主便懷疑是一家人同時進食過的「四季椰林椰子雞」有問題，才導致全家一起腸胃炎。

未計最小的孩子在内，事主一家三口前往醫院檢驗，化驗結果證實他們「細菌性中毒」。醫生坦言，若只是一兩個人上吐下瀉，可能是體質問題；但一家四口同時上吐下瀉，就可以肯定是食物問題。

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店家堅拒認錯：食安無問題！

事主就該檢驗結果，先打電話質問店家，後來再和發低燒的老公到店當面對峙。但是，涉事椰子雞店負責人和區域經理在經過一日協商後，仍僅答應退單還款254元人民幣，強調店内食物絕對安全，不存在問題。

事主對此結果無奈又氣憤，表示自己以前就是常客，店裡的湯是椰子水，很清甜。但這一次明顯感覺整個湯的味道都不對，回想感到後怕：

就是他們的原料有問題，而且這家店的服務態度也不好，都臟兮兮的！

同時，事主炮轟椰子雞店不但不認錯，連退餐費都是勉强稱是「出於人道主義」，諷刺店家「你要真有人性，就不要把不新鮮的食材給顧客吃」；並請求網民將此事傳開，討回公道：

有證據我們才會找店鋪！我跟我老公躺在床上整整一天了，無法工作！小孩也蔫了一天！商家說僅退消費金額，這也太欺負人了！我希望大家避雷這個連鎖店，曝光這家店，我才不要他們什麼賠償，我要的是公平公道！

網民同情：他們店真的不行

事主一家四口的慘痛經歷引起網民同情，更引來不少人爆料在同一間椰子雞店的中伏經歷：

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責任編輯：羅嘉欣

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