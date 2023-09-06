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【嬰兒飛機餐】內地搭飛機預訂BB餐　媽媽一開驚見呢種食物：萬萬想不到

親子好去處 17:39 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

有內地媽媽帶BB搭飛機預訂了嬰兒餐，一打開驚見只有這一種食物。

不少家長有帶過年幼子女出遊的經驗，除了為幼兒準備小食之外，也會預訂嬰兒飛機餐。一名內地媽媽最近分享自己在航班上提早預訂了嬰兒飛機餐，對此相當期待，怎料當她打開之後哭笑不得，沒想到只是這一種食物。帖文引來很多家長分享自己收過的BB餐。

最新影片推介：

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該名內地媽媽在《小紅書》分享一段「開箱片」，她表示自己一星期前致電官網預定嬰兒餐，由登機開始已滿心期待會是甚麼，更與老公猜測應是樽裝食物泥。到派餐時間，空姐小心翼翼拿餐盒過來，還細心說「很燙很燙，要注意哦」。

媽媽滿心期待打開時即哭笑不得，想不到只是一盒蒸水蛋，「哈哈哈哈哈哈哈哈哈，萬萬沒想到，是一整盒的雞蛋羹。」

點擊睇更多航空公司的嬰兒餐與兒童餐：

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最後媽媽都有餵給孩子吃，「畢竟期待了蠻久的嬰兒餐，笑死我了！」媽媽還表示想看網民的分享。有網民表示，「也挺好的，起碼寶寶要吃」，也有不少人因為帖文才得知飛機上有兒童餐和嬰兒餐。點擊圖片即睇更多網民意見：

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責任編輯：王明芳

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