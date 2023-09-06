【賑災基金】財委會通過追加撥款7000萬注資賑災基金　會議近3小時40人發言

▲ 立法會財會。（資料圖片）

立法會財委會通過政府追加撥款7000萬元，向賑災基金注資，部分會用作支援受颱風杜蘇芮影響引發水災的內地災民。政務司司長陳國基稱，援助內地水災約需要8800萬元，如加上援助菲律賓、印度等地水災，總數需要9,700萬元。

政務司司長陳國基在會上表示，因應內地水災，早前已原則上同意向9個賑災機構批出合共約6500萬元的賑災撥款。連同另一個後來收到並獲委員會同意正式批出撥款的申請，以及最新接獲其他機構提出的申請意向，為援助這次內地水災災民預計所需撥款總額約為8800萬元。

他表示，當局亦收到其他機構申請合共約900萬元撥款，以援助菲律賓風災災民和印度水災災民。就內地水災、菲律賓風災和印度水災，已知的所需賑災撥款總額約為9700萬元，賑災基金截至上月28日的未動用結餘約為7200萬元，餘額不足以應付，加上應付本財政年度餘下時間機構可能提出的其他撥款申請，建議共追加撥款7000萬元，以補足基金。

近日議員被指出席會議和發言比率低，讓今日的財會備受關注。今日的會議歷時近3小時，一共40名議員提問。財委會主席陳振英在會議中指出，議員提出的問題，部分重複3、4次，希望之後不要再重複。表決撥款時，共有56名議員在席，舉手贊成撥款的議員約48人，最終撥款在不記名表決下通過。

李鎮強建議捐贈物資印「香港」字樣

自由黨立法會議員李鎮強指出，若所有災民平均受惠，每人只能有少許物資。又建議，在物資裏面加入來自香港的慰問卡，讓災民知道物資來自香港。陳國基稱，500萬災民不能平均受惠，有輕重之分，相信救援團體救助急需市民。

A4聯盟立法會議員林素蔚則關注，如何確保有關援助用得其所，她又指現時行政費有時高達10多萬元，提問能否減少相關支出。陳國基回應指，賑災主要考慮人道立場，而行政費要審核，亦要提交審核報告，救援機構使用的行政費不能多於撥款的5%。

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責任編輯：趙居逸