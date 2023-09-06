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【夜間經濟】消息︰下周四公布「香港夜繽紛」活動　初步選址包括觀塘海濱

政治 16:30 2023/09/06

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觀塘海濱。（資料圖片）

消息指，政府將舉辦名為「香港夜繽紛」的一系列夜經濟活動，其中，夜市活動選址初步考慮觀塘海濱、銅鑼灣海濱及西環海濱。

工聯會早前亦曾建議在觀塘海濱花園發展名為「YES．Hong Kong 夜市香港」的觀光夜市，及在觀塘避風塘「復活」珍寶海鮮坊。工聯會指，觀塘海濱花園是理想的夜市好場地，因該處遠離居民住宅區、交通網絡較完善及可帶動啟德及九龍東未來發展。

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民建聯今日約見財政司副司長黃偉綸討論夜經濟活動，與會的民建聯立法會議員顏汶羽在社交平台表示，相信政府推動的「夜市」並非「大笪地」及地攤形式，而是期望以活動帶動夜間經濟，一方面為市面營造熱鬧氣氛，吸引市民外出，另一方面不會同零售及食肆「爭生意」。

顏汶羽續指，深信政府正準備在海濱舉辦夜市活動，但提到觀塘海濱對外區人較「隔涉」，前去的大多以本區居民為主，而離最近的商場又需要行一大段路程。他質疑，若在觀塘海濱辦以活動為主的夜市，「是否可以吸引到市民因為夜市，而去到觀塘區夜間消費，從而成功帶動到夜經濟呢？」他促政府再深思如何吸引更多人流。
 

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記者：戴朗希

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