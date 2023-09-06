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【特快公屋2023】今年錄近3.2萬宗申請　按年跌近9,000宗申請

社會 16:38 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

（資料圖片）

今年「特快公屋編配計劃」將於下周三起選樓，錄近3.2萬人申請，申請宗數按年再跌近9,000宗，跌幅逾2成。

「特快公屋編配計劃」是輪候公屋人士的「捷俓」，但大部份可選單位是「不受歡迎公屋單位」，部分更兇宅。今年除「不受歡迎公屋單位」外，亦可申請「重售青富苑及蝶翠苑綠表置居計劃單位」，認購百多個青衣青富苑及柴灣蝶翠苑「撻訂」單位。

據公屋聯會統計數字，今年特快公屋錄31,980宗申請，申請宗數連續3年下跌，由2020年的約6.2萬宗申請，持續下跌至今年的近3.2萬宗，跌幅近5成。

（公屋聯會圖片）

「特快公屋編配計劃」 的公屋自選單位程序將會於今年9月13日開始進行，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。供二人或以上家庭申請者揀選公屋單位的名單將於9月11日上載於房委會網頁，供公衆參閱。

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記者：陳梓蔚

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