【家庭問題】懷孕後遭家暴16次 女子需終身戴糞袋生活：丈夫曾稱要殺我

▲ 四川一名29歲女，懷孕後遭丈夫家暴16次，更差點被打死。

一次家暴就有無數次家暴，所以面對家暴真的要零容忍！29歲的四川謝姓女子，和丈夫結婚兩年，但自懷孕後，遭丈夫家暴16次，對她拳打腳踢，腎、肝、肺等內臟均受損傷，十二指腸亦被污染，需終生使用糞袋，謝女士需長期治療，使醫藥費捉襟見肘。事件曝光後，外界引起關注。目前，其夫已被刑事拘留，但謝女士至今仍未能跟他成功離婚，她表示，「他是想要我死，我希望能重判。」

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綜合內媒報道，29歲的謝女士是四川平昌人，畢業之後從事服裝生意，2020年下旬，謝女士通過直播賣貨的相關群聊 ，認識了賀某陽，得悉對方是同鄉，兩人見面後一拍即合，於2021年5月20日結婚，婚後兩個月就懷孕了，本以為是步入幸福的她，卻竟是「噩夢」的開始。

第一次家暴是在孕初期，當時民警只是進行了調解。而第二次再次遭到嚴重家暴時，她已經懷孕七八個月，當時她更提出離婚，但始終未能成功，她為了盡快離婚，也嘗試向不少渠道求助，如；婦聯、社區、公安、市長熱線……，但都未能如願，

每次報警都會以家庭糾紛處理，律師也說起訴離婚耗時長，建議協商離婚，我也嚐試逃跑，但每次都能被找到。

▲ 2022年1月，賀某陽就曾因對謝女士進行家暴被告诫。(圖：網上圖片)

家暴最少16次

此後兩年，家暴次數多達16次，「能數出來的是16次，其餘還有很多不記得日期。」，2022年1月，賀某陽曾因而被告誡，但他未有因此收歛，仍不斷重犯，

每次家暴完他就道歉，說再家暴就把手剁了，還當著我爸媽的面道歉、寫保證書。

遲20分鐘搶救無命

最後一次家暴是最嚴重的一次，在4月25日凌晨發生，據她指，於前一天時，她曾去法院起訴離婚，但因為材料不全，故準備等第二天補全後起訴。當日下午，她被賀某陽表哥的女友邀請出門吃飯，至凌晨2時多回家，然後就被賀某陽強行拖到酒店施暴，

他用腳踢我肋骨，踹我肚子，後來一拳打到鼻子後我就昏迷了，醒來後發現賀某陽對自己實施了強奸。

直至聽到走廊內有開門聲，她才開始大聲呼救，在一男士的幫助下報警後被送往醫院，「醫生說，再晚20分鍾人就沒了。」

終身戴著糞袋生活

醫院診斷謝女士傷勢十分嚴重，左肝廣泛挫裂傷伴出血，十二指腸挫傷伴破裂，肺挫傷，蛛網膜下出血，腦挫傷，雙側胸腔積液，左腎挫傷，左側第6至8肋骨骨折等。據成都市公安局武侯區分局出具的一份鑑定意見通知書顯示，謝女士腹部損傷達到重傷二級標準。醫生為了幫她續命，只能在她的腹部開人工肛門，接著糞袋來排便。自此，謝女士需要終身戴著糞袋生活。

事件曝光以來，謝女士的遭遇一直受到市民的關注。8月17日，謝女士的家屬在社交平台上發布的一條動態再次引起廣泛報道，片中頭髮凌亂的謝女士蜷縮在牆角，精神狀態不好，

我不是精神病，只是創傷後應激障礙，屬於心理疾病。

她表示，自己患上嚴重的創傷後應激障礙，單純的心理治療已經沒有用，需要吃藥輔助。經成都市第四人民醫院檢查後，建議她住院治療並請專人照顧，但因財政拮据，只能返家休養，由嫂子照料。

從開始住院到現在花了有20多萬元(人民幣)，家裏能墊的錢都墊了，真的沒有錢住院了，更沒錢請護工。醫生給開了藥，說先吃兩周再去複查。

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8月初，謝女士曾在朋友圈發布籌款，為自己籌措醫藥費，目標金額為20萬，截至8月25日，已籌得的金額為4186元。她表示，高額的醫療費用讓60多歲的父母無力承擔，對方墊付的8萬醫療費也已經用於治療，後續醫療費暫未墊付，如果後續得到賠付或恢複經濟能力可覆蓋治療花費，會將所籌得款項退回捐款人。

她受訪時，指賀某陽一家要求其出具諒解書才會繼續支付醫藥費，但被她拒絕了，

我永遠都不會出具諒解書，他是想要我死，我希望能重判。

成都市人民檢察院的工作人員向媒體表示，「該案件還在依法辦理中」，其他的細節根據要求不能透露。

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責任編輯︰王明芳