【煽動刊物】涉輸入18本《羊村》刊物　38歲文員被控還押至10月再訊

▲ 男文員涉輸入煽動刊物，今於西九龍裁判法院提堂。資料圖片

38歲文員涉連同他人輸入18本《羊村》刊物，早前遭警方國安處拘捕，被控1項輸入煽動刊物罪。案件今（6日）於西九龍裁判法院首次提堂。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，將案件押後至10月6日再訊，以待辯方索取文件，另拒絕被告保釋申請，其間被告須還押。

男被告梁俱銘（38歲），報稱文員，被控1項輸入煽動刊物罪。控罪指，被告被控於或約於2023年3月7日，在香港連同1個稱為蔡榮達別名 「Pan Choi」又名「John Choi」的人，輸入煽動刊物，即18本書，分別為6本名為《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》、《羊村清道夫》、 《羊村投票日》、《羊村建築師》及《羊村日報》的書，每書各3本，具意圖：引起憎恨或藐視中央及或香港特別行政區政府或激起對其離叛，激起香港居民企圖不合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；引起對香港司法的憎恨、藐視或引起香港居民間的不滿或離叛；激起對其離叛；引起或加深香港不同階層居民間的惡感及敵意；煽惑他人使用暴力；及慫使他人不守法或不服從合法命令。

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記者：梁錦麟