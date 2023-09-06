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【開心速遞X香港小姐】梁允瑜暴瘦上圍縮水現胸骨　Chloe承認患輕微厭食症

娛樂 17:14 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

被稱「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe）曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》演人事部黑面經理Mocha，並不時在社交網大派福利，屬網民寵兒。

Chloe最近在社交網分享的身穿低胸裙的靚相，有網民發現她暴瘦至心口見胸骨、上圍縮水，情況令人擔心。Chloe後來於IG限時動態發文承認自己患上輕微厭食症！

【開心速遞】「接龍新五美」登場　李芷晴+鍾晴+梁允瑜+關嘉敏+張盈悅上位在望【多圖】

梁允瑜患輕微厭食症

梁允瑜在IG限時動態中交代自己的情況：「對於近日的報道話我暴瘦減肥過度，健康狀況令人擔心。我係有吃東西的，不過的確有輕微厭食症狀況出現，長期不肚餓，但我有逼自己吃東西的，只是永遠吃得不多，可能是最近比較忙，壓力大以致。我會努力令身體變強壯的，多謝大家關心。」

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港姐20強止步

現年24歲、2021年落選港姐的梁允瑜（Chloe）。她在香港城市大學市場營銷系畢業，擁有176cm身高，入行前曾任模特兒。

Chloe參選香港小姐競選期間被爆曾拍攝粗口影片，片中她向舊愛以流利純熟廣東話粗口問候，負聞爆出後被foul出局，最後20強止步。

事後她回應拍攝粗口片的原因，指被當時的男友揭露家中醜聞，情緒低落一度試過自殺，服用超過40粒感冒藥，最後要到醫院洗胃。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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