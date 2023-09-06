【開心速遞X香港小姐】梁允瑜暴瘦上圍縮水現胸骨 Chloe承認患輕微厭食症
娛樂 17:14 2023/09/06
被稱「粗口港姐」的梁允瑜（Chloe）曾於TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》演人事部黑面經理Mocha，並不時在社交網大派福利，屬網民寵兒。
Chloe最近在社交網分享的身穿低胸裙的靚相，有網民發現她暴瘦至心口見胸骨、上圍縮水，情況令人擔心。Chloe後來於IG限時動態發文承認自己患上輕微厭食症！
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梁允瑜患輕微厭食症
梁允瑜在IG限時動態中交代自己的情況：「對於近日的報道話我暴瘦減肥過度，健康狀況令人擔心。我係有吃東西的，不過的確有輕微厭食症狀況出現，長期不肚餓，但我有逼自己吃東西的，只是永遠吃得不多，可能是最近比較忙，壓力大以致。我會努力令身體變強壯的，多謝大家關心。」
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港姐20強止步
現年24歲、2021年落選港姐的梁允瑜（Chloe）。她在香港城市大學市場營銷系畢業，擁有176cm身高，入行前曾任模特兒。
Chloe參選香港小姐競選期間被爆曾拍攝粗口影片，片中她向舊愛以流利純熟廣東話粗口問候，負聞爆出後被foul出局，最後20強止步。
事後她回應拍攝粗口片的原因，指被當時的男友揭露家中醜聞，情緒低落一度試過自殺，服用超過40粒感冒藥，最後要到醫院洗胃。
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撰文 : TOPick柴犬出動