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【8.31衝突】涉8.31於太子站阻差辦公　3男女認罪 1男管無線電判社服令

社會 17:01 2023/09/06

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涉8.31太子站衝突，3男認阻差辦公等罪候判。資料圖片

2019年8月31日太子站有示威者破壞站內設施，大批防暴警進入進站內執法。16人事隔逾3年半被落案起訴襲警及管有攻擊性武器等罪，涉及11人的案件今（6日）於九龍城裁判法院再訊。早前已承認無牌管有無線電通訊器具罪的32歲男子被判處160小時社會服務令，另3人承認故意阻撓在正當執行職務的警員或藏有鐳射筆，押後至9月27日判刑。

被告為顧文軒（27歲，調酒師）、劉汝恒（28歲，髮型屋店員）、葉禮豪（21歲，無業）、許肇彰（29歲）、蔡浩賢（26歲，侍應）、郭俊駒（39歲，售貨員）、劉洪發 (26歲，運輸工人）、黎卓如 (25歲，學生）、楊啟源（28歲，地盤工人）、林秉軒 (32歲，兼職繪畫導師）、鍾日傑（31歲，文員）。

劉汝恒今承認1項故意阻撓在正當執行職務的警員罪；劉洪發及黎卓如則承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。

案情指，案發當晚彌敦道有示威者設置路障及縱火，示威者於警方掃盪時逃進旺角站並破壞站內設施，港鐵損失約82萬元。有示威者登車前往太子站，阻礙車門關上，讓更多示威者上車，行為引來其他乘客不滿。控方續指，有市民與示威者爭執，有拍片的市民被襲擊，最後港鐵播放疏散廣播。

案情續指，劉汝恒在太子站月台嘗試拉開1名被警方制服的男子，最終同被制服；劉洪發及黎卓如則雙雙被搜出鐳射筆。

辯方求情指，案發時情況混亂，劉汝恒看見有人被警方按在地上故伸手觸碰，屬錯判形勢；案中沒有證據指劉洪發及黎卓如有使用鐳射筆，辯方希望法庭先索取報告再判刑。

主任裁判官蘇文隆聽畢求情押後判刑至9月27日，為3人索取背景報告。另有6人不認罪，1人申請押後待索取文件，案件押後至11月6日再訊。

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記者：陳曉欣

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