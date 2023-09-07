【商場夜經濟】新地商場派逾千張$1電影票　信和商場直播亞運派夜消費券

▲ 新地商場在9至12月期間，在室內或戶外場地舉行中秋賞燈晚會、戶外超酷派對。（apm圖片）

政府大力發展夜經濟，多間大型商場響應號召，在晚間推出多項優惠及活動，冀刺激港人外出消費。早前華懋率先宣布，旗下8個購物商場推出活動慶祝中秋和國慶，恒地在3個商場將推出特色夜間表演活動、設立市集派發過萬張商場購物禮券等；太古亦在3個商場送戲飛、免費泊車等。

新地商場旗下24個商場

24個商場包括沙田新城市廣場、中環國際金融中心商場、旺角MOKO新世紀廣場、觀塘APM等，於9月15日起，周末及大型節日延長多區商場營業時間至凌晨12時；8時後消費滿$200享免費泊車4小時，及派出逾千張$1電影票。

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市民在場內消費滿$100，即可以$1票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票証1張，數量有限，換完即止。

晚上8時後消費滿指定金額，可獲多倍積分獎賞；或可享指定美食現金券、餐飲現金券或季節限定美食。

另外，新地商場將透過內地手機平台如攜程、大眾點評，免費派過萬張$100購物及美食現金券。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，國慶煙花匯演復辦，政府牽頭將推出多元活動。新地商場會積極回應，多重優惠帶動夜市，期望拉動大灣區即日來回及過夜旅客來港渡假。她指apm過往有搞夜市經驗，8月底率先試水，延長七日商場書展到晚上11時，書商生意即時增加5%，效果較預期好。因此新地將加碼催谷夜間活動，包括電影首映禮兼夜場睇戲、女團唱跳晚會、歌手周末連環唱、主題文化藝術展覽、派對及市集、國慶美食大笪地等，努力谷起夜市經濟。

同屬新地商場的MOKO新世紀廣場，9月29日至10月23日期間的周六、日及公眾假期在L2及L3舉行「MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街」，引入不同類型的本地品牌攤檔出售的各式特色商品，更於中秋國慶長假期間（9月29日至10月2日）舉行「旺角小夜市」，營業時間延至晚上9時30分。

而MOKO GARDEN @L3有三大應節裝置讓市民賞月打卡，園內「森之步道」掛起約240個七彩燈籠，另一個「彩虹風車陣」長約10米，耀眼奪目的花形風車高低交疊排列。

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荃灣廣場亦將於9月15日至10月15日在L5 PLAYGARDEN特設【HAPPY MOONWALK】裝置，3米高巨型月兔、玉兔燈籠工作坊及假日Busking 表演。另有多重「夜消費 多重賞」,於9月29日至10月31日憑晚上8時後於場內零售商戶以電子貨幣消費滿500元或以上的有效發票，即賞$50商場購物贈券 或Coffee Brandy乙支 （只限9月29日至10月2日）。而9月29日至10月31日憑晚上8時後之荃灣廣場百老匯戲院之票尾2張，即可獲贈$30商場購物贈券。

至於9月15日至10月2日，荃灣廣場更有本地咖啡文化年度盛事「麥田捕手x My Little coffee • Coffee Mood 品味咖啡 2023」。

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海港城及時代廣場

海港城即日起增加免費泊車優惠至高達6小時；海港城及時代廣場均會於9月下旬起加推晚間活動，亦會聯同不同銀行信用卡、電子錢包及多間商戶推出晚間限定優惠獎賞。

10月1日國慶日舉辦煙花匯演，海港城海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有1萬名市民及遊客參與。市民於9月18日起在海港城消費滿指定金額及捐款$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券乙張。海港城與網上預訂平台Klook合作招待遊客，暫定2,000名。場內餐廳將會於當晚推出「煙花套餐」。

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尖沙咀Mira Place、將軍澳新都城中心以及馬鞍山新港城中心

恒地旗下位於尖沙咀的Mira Place、將軍澳MCP新都城中心以及馬鞍山MOSTown新港城中心，9月29日至10月29日（逢周五、周末及公眾假期）將會推出夜間活動及「After 8夜間消費三重賞」計劃，向「H·COINS」會員派發1.2萬張電子購物禮券，會員於晚上8時或之後於場內即日消費滿$500或$1,200，分別可以獲得$50或$150電子購物禮券。

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恒地亦計劃在旗下商場舉辦共10場音樂會，9月29日在新都城中心2期舉行姚焯菲簽唱會；十一國慶將有馮允謙及黃淑蔓舉行音樂會，10月的周五、六則有鍾柔美、黃妍、張進翹、洪助昇等歌手表演。而Mira Place亦在9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」及Busking表演，部分小店將營業至晚上11時。詳情即看【下一頁】。

信和集團商場

信和集團除了早前宣佈派發10,000張美酒換領券，旗下9大商場聯同利東街將推出一系列精彩活動，鼓勵顧客晚市消費。同時推出中秋活動鼓勵市民在晚上8時後消費。優惠包括在荃新天地消費滿500元可換領免費生啤一杯，尖沙咀中心及帝國中心餐飲費滿300元，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯；同時會在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒。詳情即看【下一頁】。

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屯門市廣場將於9月8日至29日期間舉辦中秋美食市集，更於9月16、17日及23、24日兩個週末延長營業時間；晚上9時更推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可以HK$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品。

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利東街由即日起至10月23日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾 800 個燈籠打造大型浪漫燈海，於9月29日(中秋節正日) 晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長 18 米的紅色全新 LED 火龍。而中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

杭州亞運會於9月23日至10月8日舉行，信和集團旗下奧海城 、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場的大電視，將由9月23日晚開幕禮開始全程高清直播HOY TV頻道，由朝到晚緊貼亞運賽事激烈戰況。期間信和集團與 AlipayHK合作，隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券；觀眾於夜間賽事播放期間掃描場內 AlipayHK 活動QR Code，即可搶限量現金券。

另外，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場即日起至12月31日推出額外1小時夜泊優惠，顧客只需憑一張晚上6時後發出之HK$100或以上電子消費收據，即可按原定泊車禮遇享受額外1小時泊車優惠。

朗豪坊

朗豪坊由9月21日起，推出連串晚間活動及消費獎賞，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，多位年青新晉歌手獻上一連兩場音樂表演，現場市民即場登記成為LP CLUB會員或追蹤指定朗豪坊官方社交帳號，即可獲贈免費酒吧飲品、應節燈籠。每晚8時後，於場內所有商舖以電子消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿$400即享4小時免費泊車優惠。商場又預告，10月中至12月將推出另一輪夜間優惠。

朗豪坊中秋Moonlight Party

日期：2023年9月29日 （星期五）

地點及時間：晚上7時30分至8時30分 朗豪坊4樓通天廣場

晚上9時30分至11時 朗豪坊13樓

朗豪坊Moonlight Rewards

日期：2023年9月21日 至10月23日

時間：每日晚上8時起

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太古廣場、太古城中心、東薈城

太古地產表示，由9月1日起，旗下的太古廣場、太古城中心，以及東薈城名店倉推出晚間推廣優惠，包括贈送電影門票、任何消費即享免費泊車優惠、會員額外積分，以及現場音樂及舞蹈表演。

華懋集團8個購物商場

8個購物商場包括荃灣如心廣場、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心和希爾頓中心、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心及中環街市，在9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，將派發1萬張50元購物餐飲現金券，凡於場內消費滿200元即可使用一張。另外，集團舉行「中環好聲音」準決賽及決賽，在9月1日及17日晚上推出餐飲及購物優惠。

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責任編輯：陳麗娜、吳雋妍