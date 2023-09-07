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【商場夜經濟】新地商場派逾千張$1電影票　信和商場直播亞運派夜消費券

社會 16:01 2023/09/07

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

新地商場在9至12月期間，在室內或戶外場地舉行中秋賞燈晚會、戶外超酷派對。（apm圖片）

政府大力發展夜經濟，多間大型商場響應號召，在晚間推出多項優惠及活動，冀刺激港人外出消費。早前華懋率先宣布，旗下8個購物商場推出活動慶祝中秋和國慶，恒地在3個商場將推出特色夜間表演活動、設立市集派發過萬張商場購物禮券等；太古亦在3個商場送戲飛、免費泊車等。

新地商場旗下24個商場

24個商場包括沙田新城市廣場中環國際金融中心商場旺角MOKO新世紀廣場觀塘APM等，於9月15日起，周末及大型節日延長多區商場營業時間至凌晨12時；8時後消費滿$200享免費泊車4小時，及派出逾千張$1電影票。

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市民在場內消費滿$100，即可以$1票價換取即日場內電影院，指定午夜場戲票1張或指定電影換票証1張，數量有限，換完即止。

 晚上8時後消費滿指定金額，可獲多倍積分獎賞；或可享指定美食現金券、餐飲現金券或季節限定美食。

另外，新地商場將透過內地手機平台如攜程、大眾點評，免費派過萬張$100購物及美食現金券。

新鴻基地產執行董事馮秀炎表示，國慶煙花匯演復辦，政府牽頭將推出多元活動。新地商場會積極回應，多重優惠帶動夜市，期望拉動大灣區即日來回及過夜旅客來港渡假。她指apm過往有搞夜市經驗，8月底率先試水，延長七日商場書展到晚上11時，書商生意即時增加5%，效果較預期好。因此新地將加碼催谷夜間活動，包括電影首映禮兼夜場睇戲、女團唱跳晚會、歌手周末連環唱、主題文化藝術展覽、派對及市集、國慶美食大笪地等，努力谷起夜市經濟。

    同屬新地商場的MOKO新世紀廣場，9月29日至10月23日期間的周六、日及公眾假期在L2及L3舉行「MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街」，引入不同類型的本地品牌攤檔出售的各式特色商品，更於中秋國慶長假期間（9月29日至10月2日）舉行「旺角小夜市」，營業時間延至晚上9時30分。

    而MOKO GARDEN @L3有三大應節裝置讓市民賞月打卡，園內「森之步道」掛起約240個七彩燈籠，另一個「彩虹風車陣」長約10米，耀眼奪目的花形風車高低交疊排列。

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    荃灣廣場亦將於9月15日至10月15日在L5 PLAYGARDEN特設【HAPPY MOONWALK】裝置，3米高巨型月兔、玉兔燈籠工作坊及假日Busking 表演。另有多重「夜消費 多重賞」,於9月29日至10月31日憑晚上8時後於場內零售商戶以電子貨幣消費滿500元或以上的有效發票，即賞$50商場購物贈券 或Coffee Brandy乙支 （只限9月29日至10月2日）。而9月29日至10月31日憑晚上8時後之荃灣廣場百老匯戲院之票尾2張，即可獲贈$30商場購物贈券。

    至於9月15日至10月2日，荃灣廣場更有本地咖啡文化年度盛事「麥田捕手x My Little coffee • Coffee Mood 品味咖啡 2023」。

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    海港城及時代廣場

    海港城即日起增加免費泊車優惠至高達6小時；海港城及時代廣場均會於9月下旬起加推晚間活動，亦會聯同不同銀行信用卡、電子錢包及多間商戶推出晚間限定優惠獎賞。

    10月1日國慶日舉辦煙花匯演，海港城海運大廈露天停車場舉辦煙花觀賞活動，預計將有1萬名市民及遊客參與。市民於9月18日起在海港城消費滿指定金額及捐款$30予香港公益金，即可換領煙花匯演入場券乙張。海港城與網上預訂平台Klook合作招待遊客，暫定2,000名。場內餐廳將會於當晚推出「煙花套餐」。

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    尖沙咀Mira Place、將軍澳新都城中心以及馬鞍山新港城中心

    恒地旗下位於尖沙咀的Mira Place、將軍澳MCP新都城中心以及馬鞍山MOSTown新港城中心，9月29日至10月29日（逢周五、周末及公眾假期）將會推出夜間活動及「After 8夜間消費三重賞」計劃，向「H·COINS」會員派發1.2萬張電子購物禮券，會員於晚上8時或之後於場內即日消費滿$500或$1,200，分別可以獲得$50或$150電子購物禮券。

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    恒地亦計劃在旗下商場舉辦共10場音樂會，9月29日在新都城中心2期舉行姚焯菲簽唱會；十一國慶將有馮允謙及黃淑蔓舉行音樂會，10月的周五、六則有鍾柔美、黃妍、張進翹、洪助昇等歌手表演。而Mira Place亦在9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」及Busking表演，部分小店將營業至晚上11時。詳情即看【下一頁】

    信和集團商場

    信和集團除了早前宣佈派發10,000張美酒換領券，旗下9大商場聯同利東街將推出一系列精彩活動，鼓勵顧客晚市消費。同時推出中秋活動鼓勵市民在晚上8時後消費。優惠包括在荃新天地消費滿500元可換領免費生啤一杯，尖沙咀中心帝國中心餐飲費滿300元，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯；同時會在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒。詳情即看【下一頁】

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    屯門市廣場將於9月8日至29日期間舉辦中秋美食市集，更於9月16、17日及23、24日兩個週末延長營業時間；晚上9時更推出多個限時激筍優惠，顧客只需於晚上7時後於商場內作任何消費，即可以HK$1購買鮑魚、迷你月餅、芒果糯米糍等至抵價中秋食品及甜品。

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    利東街由即日起至10月23日設有「躍兔‧迎月」綵燈會，掛上逾 800 個燈籠打造大型浪漫燈海，於9月29日(中秋節正日) 晚上8時半更設有「LED 火龍舞鼓賀中秋」活動，全長 18 米的紅色全新 LED 火龍。而中港城、尖沙咀中心及帝國中心將會向晚市顧客派發燈籠，帶旺節日氣氛。

    杭州亞運會於9月23日至10月8日舉行，信和集團旗下奧海城 屯門市廣場荃新天地及朗壹廣場的大電視，將由9月23日晚開幕禮開始全程高清直播HOY TV頻道，由朝到晚緊貼亞運賽事激烈戰況。期間信和集團與 AlipayHK合作，隨機送出總值過百萬AlipayHK夜消費現金券；觀眾於夜間賽事播放期間掃描場內 AlipayHK 活動QR Code，即可搶限量現金券。

    另外，屯門市廣場、奧海城、荃新天地及藍灣廣場即日起至12月31日推出額外1小時夜泊優惠，顧客只需憑一張晚上6時後發出之HK$100或以上電子消費收據，即可按原定泊車禮遇享受額外1小時泊車優惠。

    朗豪坊

    朗豪坊由9月21日起，推出連串晚間活動及消費獎賞，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，多位年青新晉歌手獻上一連兩場音樂表演，現場市民即場登記成為LP CLUB會員或追蹤指定朗豪坊官方社交帳號，即可獲贈免費酒吧飲品、應節燈籠。每晚8時後，於場內所有商舖以電子消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿$400即享4小時免費泊車優惠。商場又預告，10月中至12月將推出另一輪夜間優惠。

    朗豪坊中秋Moonlight Party

    日期：2023年9月29日 （星期五）
    地點及時間：晚上7時30分至8時30分  朗豪坊4樓通天廣場
                     晚上9時30分至11時  朗豪坊13樓

    朗豪坊Moonlight Rewards

    日期：2023年9月21日 至10月23日
    時間：每日晚上8時起

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    太古廣場、太古城中心、東薈城

    太古地產表示，由9月1日起，旗下的太古廣場、太古城中心，以及東薈城名店倉推出晚間推廣優惠，包括贈送電影門票、任何消費即享免費泊車優惠、會員額外積分，以及現場音樂及舞蹈表演。

    華懋集團8個購物商場

    8個購物商場包括荃灣如心廣場將軍澳翩滙坊沙田好運中心希爾頓中心元朗順福糧倉粉嶺名都商場上水名都商場屯門巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心中環街市，在9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，將派發1萬張50元購物餐飲現金券，凡於場內消費滿200元即可使用一張。另外，集團舉行「中環好聲音」準決賽及決賽，在9月1日及17日晚上推出餐飲及購物優惠。

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    責任編輯：陳麗娜、吳雋妍

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