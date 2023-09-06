【夜經濟】大商場推連串晚間優惠及活動　焦點：恒地送1.2萬張購物券

▲ 大商場推連串晚間優惠及活動，焦點有恒地送1.2萬張購物券。（恒地提供）

政府大力發展夜經濟，多間大型商場響應號召，在晚間推出多項優惠及活動，冀刺激港人外出消費。早前華懋率先宣布，旗下8個購物商場推出活動慶祝中秋和國慶，恒地在3個商場將推出特色夜間表演活動、設立市集派發過萬張商場購物禮券等；太古亦在3個商場送戲飛、免費泊車等。

朗豪坊

由9月21日起，朗豪坊推出連串晚間活動及消費獎賞，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，多位年青新晉歌手獻上一連兩場音樂表演，現場市民即場登記成為LP CLUB會員或追蹤指定朗豪坊官方社交帳號，即可獲贈免費酒吧飲品、應節燈籠；同場設置巨型發光月亮打卡裝置。

每晚8時後，於場內所有商舖以電子消費即賞2倍LP CLUB 會員積分；消費滿$400即享4小時免費泊車優惠。商場又預告，10月中至12月將推出另一輪夜間優惠。

朗豪坊中秋Moonlight Party

日期：2023年9月29日 （星期五）

地點及時間：晚上7時30分至8時30分 朗豪坊4樓通天廣場

晚上9時30分至11時 朗豪坊13樓

朗豪坊Moonlight Rewards

日期：2023年9月21日 至10月23日

時間：每日晚上8時起

恒地3大商場

旗下位於尖沙咀的Mira Place、將軍澳MCP新都城中心以及馬鞍山MOSTown新港城中心，9月29日至10月29日（逢周五、周末及公眾假期）將會推出夜間活動及「After 8夜間消費三重賞」計劃，向「H·COINS」會員派發1.2萬張電子購物禮券，會員於晚上8時或之後於場內即日消費滿$500或$1,200，分別可以獲得$50或$150電子購物禮券。

恒地亦計劃在旗下商場舉辦共10場音樂會，9月29日在新都城中心2期舉行姚焯菲簽唱會；十一國慶將有馮允謙及黃淑蔓舉行音樂會，10月的周五、六則有鍾柔美、黃妍、張進翹、洪助昇等歌手表演。而Mira Place亦在9月29日至10月2日舉行「悠遊夜市」及Busking表演，部分小店將營業至晚上11時。詳情即看【下一頁】。

太古廣場、太古城中心、東薈城

太古地產表示，由9月1日起，旗下的太古廣場、太古城中心，以及東薈城名店倉推出晚間推廣優惠，包括贈送電影門票、任何消費即享免費泊車優惠、會員額外積分，以及現場音樂及舞蹈表演。

華懋集團

8個購物商場包括荃灣如心廣場、將軍澳翩滙坊、沙田好運中心和希爾頓中心、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場及屯門巴黎‧倫敦‧紐約戲院購物中心及中環街市，在9月29日至10月2日中秋節及國慶長假期間，將派發1萬張50元購物餐飲現金券，凡於場內消費滿200元即可使用一張。另外，集團舉行「中環好聲音」準決賽及決賽，在9月1日及17日晚上推出餐飲及購物優惠。

信和集團商場

將送出1萬張美酒換領券，同時推出中秋活動鼓勵市民在晚上8時後消費。優惠包括在荃新天地消費滿500元可換領免費生啤一杯，尖沙咀中心及帝國中心餐飲費滿300元，可換領$50元的尖東美食里飲品券，可於酒吧換領啤酒或雞尾酒乙杯；同時會在高鐵站及巴士站派發免費飲品券，邀請旅客到尖東賞海景品美酒。詳情即看【下一頁】。

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責任編輯：陳麗娜