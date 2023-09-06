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【學生津貼】學生津貼9.14可經智方便+電子申請　較紙本早逾3周接受申請

社會 17:16 2023/09/06

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2023／24學年起，教育局將於公營學校和直資學校推行學生津貼電子申請。（資料圖片）

為減輕家長的教育開支負擔，政府每年為中學日校、小學及幼稚園學生提供每學年2,500元的學生津貼。教育局今日（6日）向全港中學日校、小學、特殊學校和幼稚園發出通函，公布新學年起將於公營學校及直資學校推行電子申請，平台將於9月14日至10月2日開放。

教育局發言人表示，由2023／24學年起，教育局將於公營學校和直資學校推行學生津貼電子申請，有關學生家長可透過具數碼簽署功能的『智方便+』戶口，登入電子平台遞交申請。局方亦指，電子平台將於9月14日上午6時至10月2日晚上11時59分開放，呼籲家長以電子方式遞交申請。

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為照顧家長需要，發言人亦指教育局容許家長以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，惟不論透過電子或紙本方式，每名合資格學生只可遞交1份申請。所有學校可於10月3日起將紙本申請表格派發予合資格學生的家長（已遞交電子申請的家長除外），各校須於10月9日至11月8日或以前將填妥的紙本申請表格連同通知書交回教育局跟進。教育局收到填妥的申請後，一般於約6星期內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵讓家長知悉申請進度。

教育局補充指，較早提交申請可獲較早處理，因此意味若家長於電子平台開放當日即9月14日，以電子方式遞交學生津貼申請，較以紙本方式向學校遞交填妥的申請表格，由校方最早於10月9日交回教育局跟進，早逾3周獲放津貼，最遲會在10月下旬便會收到款項。

學生津貼不設資產審查，所有在香港就讀中學日校、小學和特殊學校（包括公營學校、直資學校、英基學校和私立學校）及幼稚園的學生均可獲得有關津貼。

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責任編輯：梁凱婷
 

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