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【日本核污水】食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平　全部樣本合格

社會 17:19 2023/09/06

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食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平，全部樣本合格。（資料圖片）

由9月5日中午截至今日（6日）中午，食安中心已對130個日本進口「水產及其製品、海藻及海鹽」的食物樣本作輻射水平檢測，未有發現輻射水平超出安全標準。同時，漁農自然護理署（漁護署）已對50個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。

香港天文台亦已加強監測本港水域的環境輻射水平。至目前為止，並沒有發現異常情況。

由8月24日起至今日中午，食安中心及漁護署分別檢測了共2,093個日本進口食物樣本（包括1,155個水產及其製品、海藻及海鹽樣本）及共650個本地漁產品樣本作輻射水平檢測，全部樣本檢測合格。

因應日本政府單方面決定把福島核電站核污水排放大海，食物環境衞生署署長已發出《食物安全命令》，禁止源自日本10（都）縣的水產、海鹽和海藻食品進口本港，受禁（都）縣包括東京、福島、茨城、宮城、千葉、群馬、栃木、新潟、長野和埼玉。

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記者：黃穎津

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