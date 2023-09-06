【教師入職】新學年首輪教師基本法及國安法測試10.28舉行　周五起接受申請

▲ 2023／24學年將舉辦共5輪《基本法及香港國安法》測試，首輪測試將於10月28日舉行。（資料圖片）

教育局今日（6日）向全港學校發出通函，公布2023／24學年將舉辦共5輪《基本法及香港國安法》測試，分別供學位程度及非學位程度人士參加。



教育局表示，首輪測試將於10月28日舉行，未持有學士學位而有意入職或轉職擔任中小學或幼稚園教師職位的人士，可由9月8日上午9時至9月21日下午5時透過教育局網上申請系統報名。測試名額有限，先到先得。而第2至5輪測試將分別於本年12月、2024年4月、6月及7月舉行，有關安排將稍後公布。

教育局提醒，非學位程度測試的及格成績只適用於申請非學位教席，如申請人曾於教育局、公務員事務局或招聘部門／職系舉辦的《基本法及香港國安法》測試取得及格成績，將不獲接受再次參加測試。



本學年起，所有公營學校、直接資助計劃學校和參加幼稚園教育計劃的幼稚園的新聘教師（包括新入職教師和轉校教師），必須在測試取得及格成績，方可獲考慮聘用，有關要求適用於教師職系的所有職級，包括校長。

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責任編輯：梁凱婷