【那年盛夏我們綻放如花劇透】第8集劇情預告　石曉陽賴智勇發現Jessica與Admin有關係

▲ 《那年盛夏我們綻放如花》

ViuTV原創劇《那年盛夏我們綻放如花》由邱彥筒、歐鎮灝、張毓軒、張迪文、葉振弘、葛綽瑤、陳焯嵐、郭東彩、王丹妮參演。

第7集劇情講到洪諾言被逼入絕境，為求活命決定先下手為強。

第8集（6/9）

石曉陽與賴智勇發現，Jessica與Admin有著千絲萬縷的關係。盛怒之下，石曉陽找她對質，兩人的種種心結在此刻全數爆發。

Jessica跟未婚夫阿良，本來將組織幸福家庭。然而阿良某日忽然離奇去世，Jessica竟對此事不聞不問，繼續服務MTCC。

此舉令身邊好友摯親大為不滿，原來她是想利用MTCC 的資源，開發人工智能複製人類意識，將阿良「復活」；沒想到間接導致了Admin的出現。

想起往事，石曉陽直斥Jessica 助紂為虐時，Admin尤如戲謔一般，給予他殺害目標人物的機會。

自詡正義的石曉陽，卻無法作出這個艱難的決定。

同一時間，柯志恆 與洪諾言見面，似乎替這位幾近絕望的「目標人物」帶來了一線生機……

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