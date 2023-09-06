【昏迷女童】醫療事故歷時逾3年　天瑜爸爸會面陸偉雄大狀提出刑事控告可能性

▲ 希望真相早日水落石出。

8歲女童周天瑜3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故而淪為植物人癱瘓臥床長達3年，而天瑜爸爸為了幫愛女討回公道終日奔波，身心俱疲下患上惡性肌肉瘤及肺癌三期，縱然大病在身，但天瑜爸爸沒有放棄，早前與陸偉雄大律師會面，研究提出刑事控告的可能性。

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天瑜爸爸近日就醫療事故公開新證據，指控一名麻醉科醫生涉嫌篡改一份「液體進岀量」的手術紀錄，正與大律師陸偉雄研究提出刑事控告的可能性。他周一（4日）在Facebook專頁「天瑜醫療事故關注組」發文，「天瑜的醫療失誤事件最近再有新的進展，我們正就涉事的麻醉科呂醫生於術後修改手術紀錄，涉嫌意圖隱瞞真相一事，研究提出刑事控告的可能性。」

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天瑜爸爸而引述陸大狀所言:「十分慶幸能跟陸大狀會面，感恩正義的陸大狀免費為我提供了很多寶貴的法律意見，真的獲益良多。正如陸大狀所言，如果真的有人不誠實地篡改醫療紀錄，這已經不再是天瑜一個人的事，而是香港醫療制度的問題，受害的將會是廣大巿民。所以這個事情我必定會追究到底。」

天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。周家命途多舛，天瑜爸爸周先生上月證實患上惡性肌肉腫瘤，他直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。

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責任編輯︰王明芳