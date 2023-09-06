【破毒強人】陳豪爆Seed戲晒演技　文華金句道盡基層心聲：呢個世界唔應該咁唔公道

▲ 陳豪爆金句引來網民共嗚！

劇集《破毒強人》本周大結局，今晚播映的一集講述啞巴徐安樂為拯救可兒，將答應出賣文華。究竟文華會否因安樂千年道行一朝喪，令劇迷十分期待。

昨晚（9月5日）陳豪再晒演技，一集裡先後展現「怒極爆Seed」及「感性」兩種不同情緒，考驗陳豪的演技。

【破毒強人】陳豪奸得有魅力奪視帝呼聲高 何廣沛忍淚痛哭引爆淚點

文華雖積極經營毒品買賣，但仍謹守原則堅持不賣給青少年，昨晚當他發現手下違背其原則，出貨並出言不遜時，即以磚頭怒砸手下頭部，並提高沙啞聲線、青筋暴現兼滿臉通紅謂：「我哋嘅貨唔可以散畀𡃁仔，呢個係我哋要揸緊嘅底線」、「我唔理你用咩辦法，底線係唔可以改變架！」

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陳豪金句獲封神級對白

另外文華十分關心低下階層，昨晚林可兒（張寶兒飾）訪問文華如何看今昔香港變化。

文華大賣感性謂：「其實我個世界好細，放監前後都喺匿喺油、尖、旺，十年後再返嚟呢度，有時自己都爭啲唔認得，不過好彩呢度啲人都冇乜點變，呢度啲人好特別，佢哋好似離唔開呢撻地方咁，佢哋每日重複咁做同一件事。」

文華續說：「佢哋目的好簡單，都係想繼續生存，佢哋每日都係賺緊最卑微嘅人工，我好唔明白世界點解會係咁，係咪再過多十年都唔會變？人應該係平等，呢個世界唔應該咁唔公道」，陳豪這番話仿如幫基層人士「發聲」，獲網民封為神級對白！

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張寶兒老公探班興奮莫名

袁偉豪跟前港姐張寶兒結婚三年，兩人快將榮升父母，其實結婚以來他們恩愛非常，TVB官網日前釋出《破毒強人》花絮片，意外曝光了寵妻男袁偉豪的窩心舉動。

拍攝當日，張寶兒與廣沛拍畢遊車河場口後，即開心宣布收工，並向鏡頭表示：「我等我爸爸接我！」

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【破毒強人x香港小姐】張寶兒指與袁偉豪經濟獨立 不認為結婚便犧牲事業

嗌交戲考起何廣沛

原來寶兒身後一名打扮低調的「擔遮男」正是袁偉豪，當被介紹出場後，袁偉豪即禮貌地向現場工作人員問好，寶兒此時再正式介紹老公謂：「我嘅爸爸，家長」，甜度爆錶！

另外張寶兒所演「記者妹」林可兒跟徐安樂（何廣沛飾）將上演一場嗌交戲，該場戲除了貫徹強人特色「對白疊對白」外，更是首度手語與說話交戰，廣沛坦言拍攝時難度十足：「呢場戲雙方嘅對白都係一版紙，互相疊住去，難度好高，大家都要好熟自己對白，先可以無視對方嘅對白。」

何廣沛續說：「平時我做手語已經好難，因為個腦又要諗對白、又要諗動作一心二用，仲要顧埋面部表情，加上寶兒喺我面前講對白時把聲入晒我腦，我個腦又同時諗緊自己對白，真係Hang晒機，現場NG咗唔少次，導演最後好好用鏡頭遷就令到我舒服啲。」

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