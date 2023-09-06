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【教大OCamp風波】28歲男暑假參加6個Ocamp　年初曾涉另一非禮案7月始被捕

社會 17:47 2023/09/06

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日前爆出2宗涉及教大生的迎新營風化案。（資料圖片）

教育大學迎新營爆出風化案，警方早前先後接獲4名本地女子報稱分別在全港多區舉行的迎新營，懷疑被同一名男子性侵或偷窺，警方昨（5日）以涉嫌「非禮」及「窺淫」拘捕28歲涉案男子。警方今（6日）公布調查揭該男子早於年初捲入另1宗與迎新營無關的非禮案，直至7月始被捕；但該男子仍可於7至8月參加多達6個迎新營，其中5個屬教大迎新營。警方昨在其住處及私家車檢獲5件迎新營T-shirt，被捕人現正被扣留調查。

元朗警區助理指揮官（刑事）鄧翊几表示，今年7至8月接獲2名本地女子報案，指稱分別在元朗區及大嶼山南區進行迎新營期間，分別被1名男子性侵及偷窺。元朗警區接報後指派重案組接手調查，並主動與校方溝通，成功接觸到另外2名受害人，報稱8月底分別參與大埔區及大嶼山南區進行的2個迎新營，被當中1名男子性侵。

警方深入調查後相信，上述4宗案件疑犯同為1名28歲本地男子，並掌握到該名男子分別於今年7至8月期間，合共參加6個迎新營，分別位於大埔、元朗及大嶼山南區；其中1個迎新營並非由同教大屬會舉辦，而是聯校迎新營。

警方透露，該名男子曾涉及今年初1宗與迎新營無關的性侵案件，直至7月底曾就該案件被警方捕。據悉，該男子與受害女子在社交平台認識，雙方於1月初次見面，受害人報稱在車上被非禮。

被問到為何直至昨日才再就迎新營性侵案拘捕該名男子，鄧翊几稱，警方接獲首宗涉及迎新營報案後，已於7月底向涉案人士作出調查。

警方亦指，由於案件性質敏感，在平衡受害人福利照顧後，未有公布個別案件詳情，僅稱目前調查得出只有1名男子涉案，並指其精神狀況及家庭背景均屬調查方向，未有披露該男子有否性犯罪紀錄。

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責任編輯：馮琪雅

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