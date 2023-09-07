【時尚速報】sacai聯乘美國工人服鼻祖Carhartt WIP　阿部千登勢顯功架即日全球上架

雖說日本時裝品牌sacai早在1999年已經成立，但真正大紅大紫還是這幾年間的事，當中品牌與Nike的合作自然是成功的重要關鍵，而sacai創辦人阿部千登勢亦好像其師父川久保玲一樣與不同品牌合作推出聯乘系列，今年秋冬來到與擁有百年歷史的美國工人服品牌Carhartt WIP合作。

如果說sacai這年頭和Comme des Garcons一樣，旗下有不少產品均以聯乘名字掛帥，倒不如說這些品牌均希望藉著sacai在今天國際時裝界的名字而「升呢」﹗

最新影片推介：彭慧中專訪

的確，看看就連在高級珠寶界地位高人一等的Cartier，都要邀請sacai的設計師阿部千登勢為品牌創作一個膠囊系列，大家就可以懂得這位揚眉女子大有點石成金的能力。

來自美國的Carhartt不是沒有江湖地位，但都只局限於workwear界的範疇裏，要登上高級時裝界，還有賴曾經和它有個密切關係的渡邊淳彌（Junya Watanabe）和今天所談及的sacai。

當Carhartt WIP（品牌於1994年授權歐洲公司Work in Progress成立的支線）遇上sacai會是甚麼的一回事？答案當然是阿部千登勢將Carhartt著名耐用的帆布和各式各樣的工人服來一次徹底的解構。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

招牌式帆布面料

亦即是sacai的成名絕技將一些傳統和經典的服飾，在原作上進行大改造，就好像她最著名的是將MA-1空軍外套來個天馬行空的改動和重組，例如在外套裏加入針織部分、在意想不到的位置縫上拉鏈、衫身左右兩側剪開成了魚尾外套等，這些設計板斧都在是次聯乘系列中一一重現﹗

雖然整體上來得熟口熟面，但用上Carhartt招牌式的帆布面料後，感覺又來得耳目一新，或許這些就是阿部千登勢的點石成金的魔法。

產品查詢：2285 9080

記者：何偉雄