【Ocamp風化案】嶺大正調查涉不雅行為學生　將成立專案小組檢討來年活動

▲ 嶺大今日（6日）再就事件作出回應，指已就宿舍迎新活動中，涉嫌作出不雅行為的學生進行調查。（資料圖片）

各大專院校迎新營（Ocamp）接連發生風化案，近日網上流出一段嶺南大學某宿舍Ocamp的花絮片段，當中可見兩位男學生在玩遊戲時舌吻，亦出現男學生舔女學生手指等情景。嶺大今日（6日）再就事件作出回應，指已就宿舍迎新活動中，涉嫌作出不雅行為的學生進行調查，並準備召開學生紀律委員會處理有關個案。

嶺大表示，已就宿舍迎新活動中，涉嫌作出不雅行為的學生進行調查，並準備召開學生紀律委員會處理有關個案。同時，校方亦指，正著手成立專案小組，檢討來年迎新活動安排，以確保相關活動能夠體現並發揚嶺南大學「作育英才，服務社會」的校訓。

該段網上影片約為4分鐘，標題顯示屬嶺南大學某宿舍的迎新營花絮，記錄學生進行不同意淫遊戲的片段，包括1男1女學生嘴對嘴食百力滋、2名男學生進行舌吻，及1名女學生遭到1名男學生「舔」手指等。

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責任編輯：梁凱婷