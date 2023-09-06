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【詭異凶宅】2任屋主輕生凶宅1星期後售出　地產經紀揭恐怖巧合：買家離奇失聯

健康 18:05 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

2任屋主輕生凶宅1星期後售出，地產經紀揭恐怖巧合。

農曆七月，買樓也有禁忌。台灣一名擁有16年房地產中介經驗的經紀，日前分享一個靈異經歷，指曾遇過一個放盤接連有2位女屋主輕生，買家接手後也離奇失聯，令地產經紀回想起來仍感到顫慄。

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據台媒《三立新聞》報道，有16年經驗的地產經紀蔣京叡憶述，自己在10多年前接手了新北市中和區一個凶宅單位。賣家是這個單位的第3任屋主，並告知這個單位前兩任屋主，分別是陪酒小姐及女教師，二人都是在屋內自縊身亡。第3任屋主急著以新台幣350萬元，放售該單位。

在接手這個單位後，蔣京叡先買了衣紙、香燭到單位，詢問兩位前屋主是否願意轉售單位，其後單位只用了一周時間就成功售出。而第4任屋主名義上是一名當鋪老闆，實際上是當鋪老闆的情婦，該名情婦本身與第1任屋主一樣，從事陪酒行業。

蔣京叡為此感到心寒，但也沒有多做糾結，順利交屋。而在交屋後不久，蔣京叡就收到銀行告知，第4任屋主已多個月未交房貸，電話也無法取得聯絡。蔣京叡也同樣找不到第4任屋主，至令這件事的真相仍未查出。

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責任編輯：羅嘉欣

凶宅 放盤 地產經紀 台灣

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