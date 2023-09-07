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【蛀牙危機】少年幼時家教嚴少吃零食　入學大解放每日飲3樽汽水致滿口爛牙

保健美顏 17:55 2023/09/07

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少年幼時家教嚴少吃零食，入學大解放日飲3樽汽水致滿口爛牙。

牙齒美觀非常重要，千萬要注意口腔清潔。一名14歲少年因幼時家教嚴格，不能隨意吃零食，如今入學後家長不再管他，便開始放縱地「報復式」狂吃零食、飲汽水，結果導致滿口蛀牙，更需要裝上假牙。

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據内地微博報道，浙江省寧波市一名14歲少年，近日因牙齒感到不適，便跟著媽媽看牙醫。結果醫生一檢查，驚訝發現少年滿口蛀牙，找不到一顆完好的牙齒，更有好幾顆牙齒已腐蝕，徹底被蛀空；還有幾顆嚴重蛀爛的牙齒，已引起了牙髓病及根尖周炎。由於情況嚴重，牙醫必須將其中2顆牙齒拔除，而少年由於未成年無法植牙，最終只能裝上活動假牙，非常凄慘。

每日1個不良習慣導致嚴重蛀牙

牙醫在問診後得知，少年自幼愛吃甜品，但因家教嚴，所以比較少吃。自從他入學後，家長不在身邊少了約束，少年便開始放飛自我，用存下的零用錢瘋狂買零食，甚至每日「汽水當水飲」，最放縱時能一日連灌3樽汽水，卻不喝一口水。

除了愛飲汽水，少年的刷牙習慣也不好。因牙齒已蛀爛，導致他刷牙時感到疼痛，所以經常隨便刷兩下就算，結果使蛀牙問題愈發嚴重。

醫生警告：少飲汽水、認真刷牙

對此，主治牙醫口腔與頜面整形中心副主任、口腔科主任王永盛警告，長期飲用碳酸或磷酸飲料，容易引起牙齒琺瑯質脫落，導致牙齒齲壞。另外他提醒，飲用完碳酸飲料後，切忌馬上刷牙，因牙齒的主要成分是磷酸鈣等，被酸性物質腐蝕後表面軟化，此時刷牙會因牙刷的摩擦力而加劇牙齒礦物質流失，使牙齒更容易腐壞。至於正確做法，應是飲用完碳酸飲料後，先用清水漱口；同時注意飲用時，避免飲料在口腔中停留太長時間。

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責任編輯：羅嘉欣

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