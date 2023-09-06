  • 30°C
香港時間 : 2023906日 (週三) 18:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【低碳環保】港燈引進「環保流動供電孖寶」　冀取代柴油發電機緊急供電

社會 17:53 2023/09/06

分享：

分享：

熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

港燈引進「環保流動供電孖寶」。（梁偉榮攝）

電力公司的供電系統久不久會出現故障，過去會用流動柴油發電機緊急供電，惟會產生廢氣及噪音。港燈最新用數百萬引入「環保流動供電孖寶」即「流動電池儲能櫃」及「流動電源切換系統」，冀以電池取代傳統柴油機，前者可以在停電事故期間緊急供電予約650戶3人家庭，後者則能讓兩個儲能櫃在千分之5秒內轉換，確保無間斷供電。

點擊圖片放大
+4
+3

港燈輸配電科營運主管陳子峰表示，隨市面上電動車增多及電池技術越趨進步，團隊兩年前便開始構思能否用電池作緊急供電，因電池供電效能與柴油機相若，又能做到零排放及零噪音，更加適用於醫院及學校等場所，但須先克服充電及轉換問題，才能達致無間斷充電。

他指，港燈最終找到一個內地廠家生產「流動電池儲能櫃」及「流動電源切換系統」，並在今日完成組裝。電池儲能櫃的電池容量達500千瓦時，最大輸出功率是250千瓦，以3人住戶每月平均用電量275度計，儲能櫃可在2小時內持續供電予約650戶，其充電時間亦僅需兩小時。而要解決轉換問題，就要靠流動電源切換系統，系統有兩個輸入接口，當一個電池儲能櫃電量即將耗盡時，另一個電量充足的儲能櫃就能插上輸入接口，並用系統的顯示屏轉換電源，過程近乎無縫，不超過5毫秒，即少於千分之5秒，形容市民不會感受到供電間斷或電壓驟降，如電燈不會閃一閃。

陳子峰又稱，流動電池儲能櫃的壽命至少為10年，港燈現時只購入一個儲能櫃，預計會在年底添置第二個，屆時兩個儲能櫃便能交替使用及充電，而港燈轄下有逾25個地點可讓儲能櫃快速充電，每個車程約15分鐘，形容很方便；供電孖寶並預計會在年底於香港中環海濱舉行的「FIA世界場地越野車錦標賽」首次出動，作為後備供電來源。他亦提到若使用效果理想，將逐步取締現有10部柴油發電機。

他坦言，若有大型停電事故，250千瓦未必能滿足需求，故柴油發電機亦會隨時候命，並強調港燈的服務承諾是會盡快恢復臨時供電。

港燈補充，流動電池儲能櫃除可減少噪音及廢氣外，亦有助減碳，每度電能減少約0.7千克二氧化碳排放，估計若「環保流動供電孖寶」服務10年，共可減少約1,800噸二氧化碳排放，約等同8,000棵樹的二氧化碳攝取量。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：黃小冰

相關文章

【日本核污水】食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平　全部樣本合格
今日 17:19
【日本核污水】食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平　全部樣本合格
【突發】欣澳至青衣站之間信號故障　東涌及機場快綫列車預計需要額外行車時間
今日 17:21
【突發】欣澳至青衣站之間信號故障　東涌及機場快綫列車預計需要額外行車時間
【教師入職】本年首輪教師基本法及國安法測試10.28舉行　周五起接受申請
今日 17:32
【教師入職】本年首輪教師基本法及國安法測試10.28舉行　周五起接受申請

你可能感興趣

【日本核污水】食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平　全部樣本合格
今日 17:19
【日本核污水】食安中心抽查130個日本進口水產品輻射水平　全部樣本合格
【突發】欣澳至青衣站之間信號故障　東涌及機場快綫列車預計需要額外行車時間
今日 17:21
【突發】欣澳至青衣站之間信號故障　東涌及機場快綫列車預計需要額外行車時間
【教師入職】本年首輪教師基本法及國安法測試10.28舉行　周五起接受申請
今日 17:32
【教師入職】本年首輪教師基本法及國安法測試10.28舉行　周五起接受申請
家電 電動車 柴油 電力 港燈

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
11:41 2023/09/04
【珍惜生命】荃灣13歲男童開學日墮樓　重傷昏迷送院搶救
【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
12:16 2023/09/05
【娛圈有喜】前港姐朱慧敏懷孕8個月　準媽媽做足準備陀B沒不適
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語
11:01 2023/09/05
【網絡熱話】24歲港漂女碩士生呻來港不懂粵語遭歧視 怒斥港人高傲不懂英語