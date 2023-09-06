【低碳環保】港燈引進「環保流動供電孖寶」　冀取代柴油發電機緊急供電

▲ 港燈引進「環保流動供電孖寶」。（梁偉榮攝）

電力公司的供電系統久不久會出現故障，過去會用流動柴油發電機緊急供電，惟會產生廢氣及噪音。港燈最新用數百萬引入「環保流動供電孖寶」即「流動電池儲能櫃」及「流動電源切換系統」，冀以電池取代傳統柴油機，前者可以在停電事故期間緊急供電予約650戶3人家庭，後者則能讓兩個儲能櫃在千分之5秒內轉換，確保無間斷供電。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

港燈輸配電科營運主管陳子峰表示，隨市面上電動車增多及電池技術越趨進步，團隊兩年前便開始構思能否用電池作緊急供電，因電池供電效能與柴油機相若，又能做到零排放及零噪音，更加適用於醫院及學校等場所，但須先克服充電及轉換問題，才能達致無間斷充電。

他指，港燈最終找到一個內地廠家生產「流動電池儲能櫃」及「流動電源切換系統」，並在今日完成組裝。電池儲能櫃的電池容量達500千瓦時，最大輸出功率是250千瓦，以3人住戶每月平均用電量275度計，儲能櫃可在2小時內持續供電予約650戶，其充電時間亦僅需兩小時。而要解決轉換問題，就要靠流動電源切換系統，系統有兩個輸入接口，當一個電池儲能櫃電量即將耗盡時，另一個電量充足的儲能櫃就能插上輸入接口，並用系統的顯示屏轉換電源，過程近乎無縫，不超過5毫秒，即少於千分之5秒，形容市民不會感受到供電間斷或電壓驟降，如電燈不會閃一閃。

陳子峰又稱，流動電池儲能櫃的壽命至少為10年，港燈現時只購入一個儲能櫃，預計會在年底添置第二個，屆時兩個儲能櫃便能交替使用及充電，而港燈轄下有逾25個地點可讓儲能櫃快速充電，每個車程約15分鐘，形容很方便；供電孖寶並預計會在年底於香港中環海濱舉行的「FIA世界場地越野車錦標賽」首次出動，作為後備供電來源。他亦提到若使用效果理想，將逐步取締現有10部柴油發電機。

他坦言，若有大型停電事故，250千瓦未必能滿足需求，故柴油發電機亦會隨時候命，並強調港燈的服務承諾是會盡快恢復臨時供電。

港燈補充，流動電池儲能櫃除可減少噪音及廢氣外，亦有助減碳，每度電能減少約0.7千克二氧化碳排放，估計若「環保流動供電孖寶」服務10年，共可減少約1,800噸二氧化碳排放，約等同8,000棵樹的二氧化碳攝取量。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃小冰