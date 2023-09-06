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【ChatGPT】科大撥千萬鼓勵教師應用AI教學　首輪計劃共13項目獲資助

社會 18:03 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

科大於本年3月撥款港幣一千萬元，推出「教育及生成式人工智能基金」。（黃建輝攝）

作為香港首家積極鼓勵採用生成式AI的學府，香港科技大學（科大）於本年3月撥款港幣一千萬元，推出「教育及生成式人工智能基金」，鼓勵教職員在課程中使用生成式 AI技術；又設HKUST ChatGPT供大學成員使用，設立由教職員和學生組成的工作小組，制定及定期檢討使用「生成式 AI」的機制與策路。

隨著ChtGPT的實施，科大為所有教職員提供全面的教學教程、指南和一系列與生成式 AI 相關的自學在線課程，以提升教師的教學技能。科大於本年3月撥款港幣一千萬元，推出「教育及生成式人工智能基金」(EDGE-AIFund)，邀請教學人員就如何在教學上應用生成式AI工具提交建議書，支持和鼓勵他們在課程中使用生成式 AI 技術，並制定最佳的實踐方法。「教育及生成式人工智能基金」獲選項目的最高資助額為港幣 25 萬元，首輪計劃共有13個項目獲得資助，其中包括綜合系統與設計學系客座教授黄岳永及計質機科學及工程學系教授康立德 (Prof . Andrew HORNER) 的項目。

Al降低創作音樂的門檻 音樂創作更普及化

康立德主力研究計算機音樂（即把計算機技術應用在音樂創作)、聲頻工程及音樂情緒。康立德認為，適當運用生成式Al不僅可以激發學生的創新思維，還可以讓他們測試相關想法的實際效果，直到找到符合學生要求或理想的效果。在這個過程中，學生也有可能產生更多新的想法。在傳統的音樂創作課堂中，學生需要按部就班地學習，累積一定的音樂基礎知識及技巧才能開始創作音樂，而生成式 Al可以降低創作音樂的門檻，讓沒有相關知識的同學更快、更直接地以高層次的方式參與音樂創作，令音樂創作更普及化。

康立德希望通過基金的撥款，恆常地及有系統地在課堂中教導學生最新的 Al 工具，以及利用這些工具製作音樂、影片、創作歌詞、及將不同類型的歌曲透過混音形式重新組合等。除了讓同學認識有關工具，課堂也會融人綜藝節目元素，透過「按燈」的遊戲形式，讓學生更投人地評價彼此的作品並互相學習。雖然生成式 Al 在創作方面具有一定的好處，但其所生成的作品或結果常常未必符合課堂的期望或要求。康立德計劃透過課程問卷的方式，讓同學們自我評估生成式Al在協助他們創作方面的效用。

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記者：吳穎嵛

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