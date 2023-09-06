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【A.I.創世者】為科幻片注入人情味　角色更立體引起共鳴

娛樂 18:06 2023/09/06

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熱門 東張西望 區區有好校 破毒強人 新手爸媽 王怡然 莊子璇 30＋減肥 MIRROR

《A.I.創世者》

由《俠盜一號：星球大戰外傳》（Rogue One: A Star Wars Story）導演加利夫愛德華斯（Gareth Edwards）執導及編劇新作《A.I.創世者》（The Creator）的拍攝期間，親自操作攝影機，所以對於畫面表達的故事有絕對的掌握。

而男主角是曾演《TENET天能》（Tenet）金球提名男星尊大衛華盛頓（John David Washington），他盛讚導演在拍攝上無懼作出任何嘗試，甚至能在每一格畫面皆能捕捉到深度和情感。

導演加利夫亦坦言，希望《A.I. 創世者》可以像自己從小到大熱愛的電影一樣，震撼到所有觀眾，「我們真的豁出去，這真是一次瘋狂、豐富的視覺之旅！」

反思何謂人類

有別於一般偏重於奇幻及驚險場面的激戰大片，《A.I. 創世者》在衝擊視聽感官的高科技決鬥大場面之上，更添一重遠見。

電影探討現今世界無所不在的A.I.人工智能與人類的關係，反思何謂人類？活著又代表著什麼？「愛」能否跨越一切界限？

科幻片注入人情味

導演兼編劇加利夫筆下的《A.I. 創世者》，在人物描寫上亦落足心思，為科幻片注入人情味，將角色變得更立體。

飾演侯爾上校的《冰之驕女》（I, Tonya）金像女星艾莉森珍妮（Allison Janney）直言：「全部角色都能引起共鳴，你會愛上他們！當時我心想，天啊，讓我加入吧，我好想成為電影的其中一份子！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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