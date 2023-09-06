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【猴痘】防護中心︰僅一宗猴痘個案不涉男男性接觸者　9成潛伏期內曾有高風險性行為

社會 18:13 2023/09/06

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(資料圖片)

衞生防護中心今日（6日）表示，一名過往健康良好的33歲男病人感染猴痘。

中心表示，他於上月25日開始出現疲乏和局部皮疹，其後於九月四日到衞生署粉嶺社會衞生科診所求診。病人情況穩定，並已獲安排入住瑪嘉烈醫院。根據病人提供的資料，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。初步調查顯示，病人於潛伏期內沒有外遊紀錄。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。

衞生防護中心公布，中心就截至本年8月31日錄得的41宗確診個案進行初步流行病學分析，當中絕大部分（40宗）涉及男男性接觸者，超過九成患者（38宗）表示曾於潛伏期內進行高風險性行為，而表示在潛伏期內於本地有高風險接觸的個案則有30宗。此外，33名病人未有接種猴痘疫苗或未有完成接種兩劑疫苗。在未有接種猴痘疫苗的個案中，超過八成半個案出現較嚴重的病徵。中心強烈建議高風險目標群組人士盡快接種猴痘疫苗。

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責任編輯：陳展棋 

 

 

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